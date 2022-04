Wie können Lastenräder zur Mobilitätswende beitragen?

Gwendolin Weidlich ist Malermeisterin. Obwohl sie oft Farbeimer, Lacke und Arbeitsmaterialien transportieren muss, lebt sie schon seit 13 Jahren ohne Auto. Sie nennt das eine Lebenseinstellung. Einen Teil ihrer Utensilien bestellt Weidlich direkt zu ihren Baustellen, den Rest hat sie früher umständlich im Rucksack mit dem normalen Fahrrad oder mit dem Zug mitgenommen.

Seit letztem Oktober aber hat die Malerin eine ziemliche Erleichterung: Sie hat ein elektrobetriebenes Lastenrad angeschafft und nutzt es für ihre Aufträge im Raum Augsburg bis zu einer Entfernung von 15 Kilometern. Fünf große Eimer Farbe passen in die Kiste vorne. Sie sei immer wieder erstaunt, wie viel sie transportieren könne, sagt Weidlich. Selbst eine Leiter könnte man an der Seite noch befestigen. Sie genießt den Weg zur Arbeit an der frischen Luft und Dank des E-Antriebs hat sie noch genug Kraft für den Tag, wenn sie ankommt. Und: Es macht einfach Spaß, sagt sie. Für Weidlich und ihren Ein-Frau-Betrieb ist das Lastenrad ideal.

Gewerbetreibende sehen Potenzial

Aber ist das Lastenrad im größeren Umfang eine Option für Gewerbetreibende? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat das in einer Studie untersucht, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde. Bundesweit haben 750 Firmen und Organisationen beim Projekt "Ich entlaste Städte" mitgemacht, um je drei Monate lang ein E-Lastenrad in ihrem Betrieb zu testen. Heraus kam: Für zwei Drittel aller Fahrten, die die Teilnehmenden mit dem Lastenrad gemacht haben, hätten sie sonst ein Auto genommen. Ein Fünftel nutzte es zwar so gut wie gar nicht, aber der Großteil der Testenden fand, dass sich das Lastenrad für ihre Zwecke gut oder sehr gut eignete. Vor allem für kurze Distanzen in Städten hätten Lastenräder Potenzial, sagt Professor Gernot Liedtke, der das Institut für Verkehrsforschung am DLR leitet.

Verkehrsentlastung in Innenstädten

Lastenräder brauchen weniger Platz beim Fahren und Parken als Pkw oder Nutzfahrzeuge. "Deshalb kommen sie auch in dicht bebauten Innenstädten gut zurecht", sagt Liedtke. Und auch oft genauso schnell ans Ziel wie Autos. So könnten sie dazu beitragen, Stau und Dichtestress abzubauen. Klimaschutz bezeichnet Liedtke dabei eher als "positiven Nebeneffekt“". Insgesamt ließen sich mit gewerblich genutzten Lastenrädern etwa drei Prozent des CO2, das im städtischen Verkehr ausgestoßen wird, einsparen. Aber die meisten Kilometer würden im geschäftlichen Bereich auf langen Strecken zurückgelegt, die sich mit einem Lastenrad nicht bewältigen lassen. Lieferdienste beispielsweise müssen erst einmal in die Städte fahren, um Pakete dann – möglicherweise mit dem Lastenrad – an die Haustüren der Empfängerinnen und Empfänger zu bringen.

Im Anschluss an die Studie hat ein Drittel der Teilnehmenden ein Lastenrad angeschafft. Der Rest hat sich erstmal dagegen entschieden – etwa, weil sie die Räder nicht robust genug fanden oder nicht ausreichend ausgestattet für schlechtes Wetter. Manche Betriebe nannten auch den Preis als Ausschlusskriterium.