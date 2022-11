Wie kann ich beim Bahnfahren noch sparen?

Der sogenannte Flexpreis der Bahn wird zum Fahrplanwechsel um 6,9 Prozent teurer. Das ist der Preis, der fällig wird ohne Bahn-Card und andere Ermäßigungen. Früher nannte die Bahn das Normalpreis. Ob DB, Fahrgastverbände oder die Verbraucherzentrale - alle raten dazu, möglichst früh zu buchen, beispielsweise online auf der Bahnseite oder in einer der gängigen Apps wie DB Navigato. Die Fahrt mit der Bahn kann in der Regel bis zu sechs Monate vorher gebucht werden. Wer bis einschließlich 10. Dezember seine Reise bucht, fährt zu den alten Preisen.

Je später die Buchung, desto teurer

Der Preis steigt mit zunehmender Auslastung des Zuges, warnt Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern. "Die Kontingente für sehr günstige Tickets, wie beispielsweise das 17,90 Euro Ticket sind daher oft auch schnell vergriffen und je näher der Reisetag rückt, umso teurer werden die Ticketpreise."

So war die Sonderaktion mit einer Million zusätzlicher Super-Sparpreise zu 17,90 Euro am Dienstagabend bereits beendet. Es handle sich immer um ein kontingentiertes Angebot bei den Super-Sparpreisen, so die Verbraucherschützerin. "Daher haben alle, die flexibel sind und auch abseits der stark nachgefragten Zeiten reisen können, besonders gute Chancen auf einen Schnäppchenpreis."

Bei Reisen ins Ausland sparen

Auch bei Reisen ins Ausland gibt es Superspar- und Sparpreise, die Bahn informiert darüber auf ihrem Portal. Bei der DB sind sämtliche Nachtzugverbindungen, die in Kooperation mit Partnerbahnen wie der österreichischen ÖBB angeboten werden, über alle Vertriebskanäle erhältlich.

Zudem sollten Verbraucher auch die Angebote anderer (privater) Anbieter bei der Planung mit einbeziehen. Wer ins Ausland verreisen möchte, sollte daher auch mal einen Blick auf die Webseite des jeweiligen Verkehrsunternehmens werfen und die Angebote miteinander vergleichen. In Österreich gibt es neben der ÖBB beispielsweise auch den privaten Anbieter "Westbahn". Außerdem lassen sich Tickets nach Rom oder Mailand und für andere Nachtzüge auch über die ÖBB buchen. In Deutschland gibt es neben der DB auch noch den privaten Anbieter Flixtrain.

Storno-Bedingungen im Blick behalten

Auch bei den Storno-Bedingungen lohnt es sich hinzuschauen, denn die Eisenbahnverkehrsunternehmen bieten unterschiedliche Möglichkeiten an. Der Super-Sparpreis zum Beispiel ist deutlich günstiger als der Flexpreis der Deutschen Bahn, aber man hat bei der günstigeren Variante keine Möglichkeit, das Ticket kostenfrei zu stornieren, sollte man die Reise doch nicht antreten können.

Bestpreissuche nutzen

Die Bestpreissuche stellt alle buchbaren Preise zur ausgewählten Verbindung übersichtlich dar und hebt den jeweils niedrigsten, verfügbaren Preis des Tages gesondert hervor. Die Bahn verweist auch auf nachfragearme Zeiten, zum Beispiel früh am Morgen, oder am Abend. Da lassen sich mit der Bestpreissuche Schnäppchen finden. Auch Dienstag und Mittwoch sind schwächere Reisetage, wo es eher günstige Tickets gibt.

Die Bahn verweist auch auf Nacht-ICE oder IC: "Diese nachts verkehrenden Fernverkehrszüge sind oft sehr preiswert und bieten dem ein oder anderen Wochenendtouristen auch die Möglichkeit, eine Hotelübernachtung zu sparen," so die Auskunft der DB-Pressestelle auf Anfrage von BR24.

Das richtige Ticket buchen

Manchmal kann ein Sparpreis günstiger sein als ein Super-Sparpreis. Nämlich dann, wenn umsteigen nötig ist oder man Nahverkehr für die An- bzw. Weiterfahrt zum/ab Fernverkehrsbahnhof nutzen will. Da ist man in der Regel mit dem Sparpreis ab 21,90 Euro am günstigsten unterwegs. Das City-Ticket und damit die Nutzung des Nahverkehrs ist in über 130 Städten inklusive. Über die Einstellungen der Suche kann man beim Sparpreisfinder den Haken "Schnelle Verbindungen bevorzugen" rausnehmen oder nicht setzen. Dann werden einem auch langsame, aber unter Umständen preiswertere Verbindungen angezeigt.

Es kann sich auch mal lohnen, nach Tickets für die 1. Klasse zu suchen. Weil nämlich Super-Sparpreise und Sparpreise kontingentierte Angebote sind, kann es passieren, dass es für die 2. Klasse keine Super-Sparpreise mehr gibt, aber für die 1. Klasse noch welche erhältlich sind. Darauf weist die Bahn ausdrücklich hin: Diese sind dann zwar nicht unbedingt preiswerter als die Sparpreise in der 1. Klasse, aber es ist bereits eine Sitzplatzreservierung inkludiert und man kommt in den Genuss des 1.-Klasse-Komforts.

Junge reisen billiger und Angebote für Familien mit Kindern

Für alle unter 27 Jahre bietet die Bahn ein besonders günstiges Angebot. Mit dem Super-Sparpreis-Young gibt es Fernverkehrstickets bereits ab 12,90 Euro. Die sind zwar kontingentiert, wer aber früh weiß, wo er oder sie hin will, hat eine Chance auf die Tickets. Wer unter 15 ist, fährt sowieso kostenlos mit Erwachsenen.

Konnten Kinder früher nur mit ihren Eltern oder Großeltern kostenlos im Fernverkehr der DB reisen, kann nun jeder Erwachsene mit seinem Ticket bis zu vier Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen. So können beispielsweise nun auch große Schwestern oder Brüder ihre jüngeren Geschwister mitnehmen.

Auch BahnCards können sich lohnen

Auf der Schnäppchensuche sollte man auch darüber nachdenken, ob sich eine BahnCard lohnt, empfiehlt die DB und weist auf die Möglichkeiten hin. "Selbst für Kunden, die nur selten mit der Bahn fahren, kann sich eine BahnCard 25 lohnen – oft schon ab der ersten Fahrt. Denn damit bekommt man nochmal 25 Prozent Rabatt, auch auf die Super Sparpreise ab 17,90 Euro." Auch Julia Zeller empfiehlt Vielfahrern, mögliche Rabattaktionen anzuschauen und auszurechnen, ob sich eine BahnCard lohnt. Dabei sei allerdings wichtig, "auch wieder rechtzeitig zu kündigen, sollte man die Bahncard nicht mehr benötigen".