Wie gut ist die Landwirtschaft beim CO2-Einsparen?

Der Landwirt nicht als Klimasünder, sondern als Klimaschützer – das ist eine Erzählung, die Bauernschaft, Verbände und auch Politik gerade in die Öffentlichkeit tragen wollen. Natürlich müssten auch in der Landwirtschaft Emissionen eingespart werden, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Immerhin acht Prozent der Treibhausgase kommen nämlich aus diesem Sektor. Aber die Ministerin betont auch immer wieder: Landwirtschaft und Forst sind die einzigen Wirtschaftsbereiche, die Kohlenstoff auf natürliche Weise speichern können.

Wie viel CO2 speichert Mais oder Grünland?

Wie viel diese Speicherkapazität ausmacht, dazu gibt es im Netz allerlei Rechenbeispiel. Auch auf so manchem Acker in Bayern standen im Sommer bis zur Ernte Schilder mit Texten wie: "1 Hektar Silomais bindet circa 14 t CO2" oder "1 Hektar Grünland bindet circa 6 t CO2." Speichert die Landwirtschaft also jedes Jahr Unmengen Tonnen CO2?

CO2 wird nur kurzfristig gespeichert

Nein, sagt Axel Don vom Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei. Er sei etwas schockiert gewesen, als er die Rechenbeispiele zum ersten Mal gesehen habe, erzählt der Wissenschaftler. Axel Don beschäftigt sich mit Klimaschutz in der Landwirtschaft und hält solch einfache Botschaften für regelrechte Täuschung.

Zwar nehme zum Beispiel Mais CO2 auf, während er wachse, doch dieses CO2 sei nur kurzfristig gebunden, in der pflanzlichen Biomasse, in den Blättern und Wurzeln, erklärt Don: "Wenn diese Pflanzen gegessen werden von uns und gefressen werden von Tieren, dann atmen die Tiere das CO2 wieder aus, das da mal gebunden war in den Pflanzen." Das sei ein Kreislauf, ein Nullsummenspiel.

Mikroorganismen zersetzen Wurzeln und setzen CO2 frei

Auch Wurzeln oder Reste von Pflanzen, die auf dem Acker bleiben, werden nicht automatisch zu CO2-Speichern. Das meiste davon werde von Mikroorganismen im Boden zersetzt. Dadurch entweicht das vorher gespeicherte CO2 auch dort wieder, erklärt der Wissenschaftler.

Es ist wie so oft beim Klimaschutz: es ist kompliziert. Das weiß auch Andreas Puchner, Umweltreferent beim bayerischen Bauernverband. Zu ihm kamen immer wieder Landwirte und fragten, ob nicht auch der Bauernverband solche Schilder mit Rechenbeispielen machen könnte. Die Antwort sei für die Landwirte teilweise ernüchternd gewesen, erzählt Puchner: "Wenn man ihnen dann sagen muss, eine einfache Rechnung ist hier sehr, sehr schwer möglich."

Bauernverband: Landwirte leisten viel für den Klimaschutz

Trotzdem könne die Landwirtschaft Klimaschützer sein, betont Umweltreferent Puchner. Der Bauernverband hat deshalb eigene Schilder entworfen, ohne Zahlen. Darauf steht: "Klimaschutz – die Landwirtschaft ist Teil der Lösung." Die Landwirte leisteten nämlich viel für den Klimaschutz, sagt Puchner - in ihrer tagtäglichen Arbeit.

Langfristiger Humusaufbau bindet CO2 im Boden

Zum Beispiel durch den Humus im Boden. Durch gute Bewirtschaftung können Landwirte Pflanzenteile zu Humus im Boden aufbauen und das bindet dann tatsächlich CO2. Doch das gehe nur langfristig über mehrere Jahre, sagt Puchner. Die Landwirtschaft kann also durchaus etwas für den Klimaschutz tun, nur nicht einfach automatisch, indem Pflanzen wachsen.

Bei der Kampagne des Bauernverbands gehe es auch um Anerkennung für die Landwirte und ihrer Leistung, betont Andreas Puchner. Viele Bauern ärgere, dass Klimaleistungen nicht direkt bei der Landwirtschaft verbucht und angerechnet werden. Bioenergie, zum Beispiel durch Biogasanlagen, fällt in den Energiebereich, Biokraftstoffe in den Verkehrsbereich: "Aber eins bleibt immer bei der Landwirtschaft: nämlich die Emissionen und das passt vielen Landwirten nicht", sagt Puchner. Deshalb möchte man mit der Kampagne zeigen, dass die Landwirte etwas leisten.

Landwirtschaft kann nur kleinen Teil kompensieren

Auch Wissenschaftler Axel Don findet den Humusaufbau wichtig. Doch solche Maßnahmen könnten nur einen relativ kleinen Beitrag leisten, so Don. Im Moment emittiert die deutsche Landwirtschaft 115 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, wenn man das CO2 aus trockengelegten Mooren dazurechnet.

"Wie viel wir davon kompensieren können, liegt im Bereich zwischen einer und fünf Millionen Tonnen", rechnet Axel Don dagegen: "Also ein sehr kleiner Anteil nur, den wir durch Humusaufbau, durch Pflanzenkohle und andere Maßnahmen der langfristigen CO2-Bindung kompensieren können." Deshalb sei es wichtig, den CO2-Ausstoß der Landwirtschaft in den Blick zu nehmen und diesen zu reduzieren.