Wie geht es weiter im Tarifkonflikt bei der Bahn?

Um für die anstehende Ferienzeit gewappnet zu sein hat die Bahn ihr Angebot an Zügen ausgeweitet. Ein Streik der Lokführergewerkschaft würde den Fahrplan zumindest an einigen Tagen durcheinanderbringen. Ob es soweit kommt ist noch nicht entschieden. Der Hauptvorstand und die Tarifkommission der GDL müssten Grünes Licht für konkrete Aktionen geben. Die tagen bis heute Mittag in Fulda.

Streik Ja oder Nein ?

Fraglich ist, ob die Gewerkschaft gleich Druck auf die Bahn ausüben will oder dem Konzern noch eine Bedenk- Pause einräumt und die Fahrgäste erst einmal verschont. Statt die Streikwesten auszupacken, könnte die GDL eine Urabstimmung unter ihren Mitgliedern durchführen: Streik Ja oder Nein. Solche Umfragen brauchen Zeit, bis sich bundesweit alle geäußert haben. Drei Wochen in etwa könnte das dauern. In dieser Zeit wird kein Lokführer und keine Zugbegleiterin die Arbeit niederlegen.

Lokführer fordern 4,8 Prozent mehr und Corona-Prämie

Doch löst das den Tarifkonflikt? Beide Seiten liegen da noch sehr weit auseinander. Die GDL sieht zwar durchaus die finanziellen Probleme der Bahn. Doch die Beschäftigten seien dafür nicht verantwortlich. Für sie fordert die Gewerkschaft unter anderem 4,8 Prozent und eine Corona-Prämie von 1300 Euro. Der Konzern hält das für nicht finanzierbar. In der Öffentlichkeit werfen beide Seiten dem Gegenüber am Verhandlungstisch vor, zu täuschen und zu tricksen. Nach guten Chancen für eine Einigung klingt das alles nicht.