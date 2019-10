Wie geht es weiter im Handelsstreit zwischen USA und EU?

US-Präsident Trump hat eine Entscheidung über die in Deutschland besonders gefürchteten Auto-Zölle nur vertagt. Trump wollte dieses Druckmittel behalten. Er erreichte damit Zugeständnisse von der EU. So sicherte sie den USA zu, dass sie künftig doppelt so viel Rindfleisch nach Europa liefern können, zu Lasten anderer Fleischexporteure wie Argentinien und Uruguay.

Airbus-Subventionen waren rechtswidrig

Außerdem spielt Trump in Hände, dass die Welthandelsorganisation WTO die Staatshilfen der EU für Airbus verurteilte. Ein gegenläufiges Urteil über US-Subventionen für den Flugzeughersteller Boeing steht noch aus. Die USA wollen jetzt die illegalen Airbus-Hilfen für Strafzölle auf verschiedenste EU-Produkte nutzen und damit maximale Unsicherheit schaffen. Sollte die EU im Fall von Boeing ebenfalls Recht bekommen, ließen sich die Forderungen theoretisch gegeneinander aufrechnen und der Flugzeugstreit so beenden. Beide Seiten können die Summen, um die es in dem Streit geht, stattdessen aber auch für Strafzölle nutzen, und so den Konflikt verschärfen.

Strafzölle auf Wein, Olivenöl, Butter und Käse

Zunächst treten am 18. Oktober voraussichtlich die von der US-Regierung schon beschlossenen Strafzölle auf Importe aus Europa in Kraft. Von der zusätzlichen Abgabe sind noch keine Autos betroffen, aber unter anderem französischer Wein, spanisches Olivenöl, irische Butter und italienische Käse. Damit soll der durch die Airbus-Subventionen erlittene Schaden in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar wieder gut gemacht werden.