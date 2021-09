Wie geht es weiter im Bahnkonflikt?

Sie hüllen sich in Schweigen – die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Bahnkonzern. Das muss kein schlechtes Zeichen für Fahrgäste sein – im Gegenteil. Bisher hatte die Gewerkschaft meist prompt reagiert, wenn die Bahn ihr Angebot verbesserte und zwar mit weiteren Streiks. Das dem Arbeitgeber gesetzte Ultimatum Anfang der Woche hat sie bisher ohne Reaktion verstreichen lassen. Gut möglich, dass Tarifexperten beider Seiten schon ausloten, was geht und was nicht. Dazu äußern wollte sich aber weder die GDL noch die Deutsche Bahn.

Neues Angebot der Bahn liegt vor

Der Konzern hatte am Wochenende einen Schritt auf die Gewerkschaft zugemacht und nicht erst am Verhandlungstisch weitere Zugeständnisse im Tarifkonflikt unterbreitet. So kündigte er eine weitere Entgeltkomponente an, zusätzlich zu den 3,2 Prozent und der Corona-Prämie. Genaueres verriet die Bahn nicht. Aber um die GDL zu überzeugen, müsste es wohl eine Zahlung sein, die wie gefordert in diesem Jahr bereits an die Beschäftigten überwiesen wird. Auch in puncto Altersvorsorge hat die Bahn sich laut eigenen Angaben bewegt. Aus Kostengründen hatte sie die gestrichen und will sie an anderer Stelle mit einberechnen.

Gewerkschaft will auch andere Beschäftigte vertreten

Bleibt der Knackpunkt, für wen der auszuhandelnde GDL Tarifvertrag gelten soll. Die Gewerkschaft will nicht mehr nur das Zugpersonal vertreten, sondern auch die Beschäftigten zum Beispiel in Werkstätten oder Stellwerken. Bisher war da die Konkurrenzgewerkschaft EVG zuständig. Die Bahn ist der GDL auch hier entgegengekommen. Sie zeige Bereitschaft, den Anwendungsbereich dort zu überprüfen, wo die GDL die meisten Mitglieder organisiert.

Aber selbst wenn nach genauer Prüfung die Gewerkschaft an den Verhandlungstisch zurückkehrt: Die Kuh ist damit noch nicht vom Eis, beziehungsweise nicht vom Gleis. Würden die möglichen Gespräche anders laufen als von der GDL erwartet, dann dürften die Streikwesten bald schon wieder ausgepackt werden.