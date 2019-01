Wie gefährlich ist die Bahn-Konkurrenz aus China?

Der größte Bahnkonzern der Welt China Railway Rolling Stock Corp (CRRC) ist ein Riese der Superlative: Der Umsatz liegt etwa doppelt so hoch, wie eine Siemens-Alstom-Fusion bringen würde. Und: Die Züge von CRRC fahren in China - dem größten Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt - problemlos 350 Stundenkilometer. Die neue Generation dieser Züge heißt Fuxing - Wiedergeburt. Denn CRRC ist eins der wichtigsten Instrumente in der staatlichen Strategie, China bis spätestens 2049 an die Spitze der Industrienationen zu katapultieren.

CRRC entwickelt schnellere Züge als Siemens und Alstom

Dazu passt, dass die Chinesen derzeit eine noch schnellere Reihe entwickeln, die es auf 400 kmh bringen soll. Auslieferungsziel: Schon 2020. Und es soll noch schneller gehen. CRRC hat im Oktober die Prototypen für eine chinesische Version des Transrapid fertiggestellt. Der soll 600 Stundenkilometer schnell sein. Und er ist ein Schlüsselprojekt chinesischer Industriepolitik.

Die gescheiterte CRRC-Zusammenarbeit mit Siemens

Wir erinnern uns: 2002 eröffnete Bundeskanzler Schröder eine Teststrecke für den Transrapid in Shanghai als das große Prestigeprojekt deutsch-chinesischer Zusammenarbeit. Unter anderem Siemens lieferte wichtige Technologie. Doch über die kurze, für den Alltag der Shanghaier unbedeutende Teststrecke kam das Projekt nie hinaus. Jahrelang wurde es wegen zu hoher Kosten in Peking kritisiert und von Anwohnern abgelehnt. Am Ende hatte das am Transrapid nicht beteiligte, aber mächtige chinesische Eisenbahnministerium die Oberhand.

Komfort der chinesischen Züge mit ICE vergleichbar

Es baute sein Riesennetz für Hochgeschwindigkeitszüge, die durchschnittlich von vornherein fast so schnell fuhren wie der Transrapid. Im Frühsommer 2011 machte sich der erste von ihnen auf die 1300 Kilometer zwischen Peking und Shanghai, für die er nur vier Stunden braucht. Vom Komfort her ist der chinesische Hochgeschwindigkeitszug durchaus vergleichbar mit dem deutschen ICE.

Urheberrechtsprobleme gab es immer wieder

Begonnen hatten die Chinesen mit dem Bau im Jahr 2004, damals mit Technologie aus Japan. Ärger um Urheberschaft gab es immer wieder. Über die Strategie von CRRC wird kein Hehl gemacht:

„Drei Stufen: Fortgeschrittene Technologie aus anderen Ländern importieren, diese aufnehmen und verdauen, und schließlich unsere eigenen Innovationen entwickeln.“ Liang Jianying, Chefingenieurin einer CRRC-Tochterfirma (in einem Interview mit der South China Morning Post)

CRRC ist in der Bahnindustrie weltweit gut vernetzt

CRRC exportiert in über 100 Länder - sogar in die USA: Waggons für das älteste amerikanische U-Bahnnetz in Boston, und auch durch Hollywood und Chicago rollen U-Bahnen made in China. Auch aus Prag und London hat CRRC Aufträge erhalten. In Lincolnshire im Osten Englands hat CRRC eine Firma für Halbleitertechnik aufgekauft - wie im sächsischen Bautzen die den Eisenbahn-Dienstleister Cideon. So weitet sich das junge Netz des chinesischen Riesen weiter aus.

Keine Aufregung über mögliche Siemens-Alstom-Fusion in China

Die Diskussion um die Fusion von Siemens und Alstom spielt in diesem Jahr bisher keine Rolle. Nur die China Daily sammelte ablehnende Stimmen. Aber die erscheint in Englisch und spielt für die meisten Chinesen keine Rolle. Als die Deutsche Bahn letzten Sommer erstmals Rangierloks bei CRRC bestellte, machte das in Deutschland viele Schlagzeilen. Noch erzielt der chinesische Riese 90 Prozent seines Umsatzes in China. Doch das kann sich ändern:

„Unsere Welt bietet einen sehr großen Markt. Wir müssen alle kooperieren und konkurrieren. Um der Welt besseren Service zu liefern.“ Zhang Ming, der chinesische Gesandte bei der EU