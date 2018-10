Wie fahrradfreundlich ist Bayern?

Die südlichen Flächenländer Bayern und Baden-Württemberg liegen zwar unter dem Bundesschnitt von 224 Metern Radweg pro Kilometer Bundes-, Land-oder Kreisstrasse. Bei den jährlichen Neuinvestitionen für den Radwegeausbau stehen sie aber ganz vorne im Länderranking.

Allgäu-Schwaben hat größtes Radnetz

Die Sprache der Zahlen enthüllt ein allgemeines Muster, das auch für die bayerischen Regionen im Vergleich untereinander gilt: Wer Nachholbedarf hat, investiert nun stärker. Das großflächige und ländlich strukturierte Ostbayern hat Nachholbedürfnis beim Freizeitverkehr und setzt auf ausgewählte Qualitätsrouten. Allgäu-Schwaben hat das vergleichsweise größte Radwegenetz der Regionen. Daher ist es plausibel, dass Allgäu-Schwaben vergleichsweise weniger Fördermittel vom Freistaat abruft.

Oberbayern setzt auf Alltagsverkehr

Oberbayern setzt Prioritäten bei der Verbesserung des Alltagsverkehrs, hat also Nachholbedarf beim Freizeitverkehr. Konzentration auf den Alltagsverkehr ist insbesondere eine städtische Erscheinung (München, Augsburg etc.), befördert durch drohende Diesel-Fahrverbote und Parkplatznotstand in den Ballungsräumen

Weniger Unfälle in Ostbayern und Franken

Die Fahrradsicherheit im Nordosten ist besser als Südwesten: Wer Genussradeln möglichst stressfrei mag, der hat in Ostbayern und Franken zumindest in einem wichtigen Punkt klare Vorteile. Hier gibt es weniger Fahrradunfälle und –diebstähle als in den anderen Regionen. Ostbayern verfügt zudem über die meisten zertifizierten Radwege, die u.a. auf Zustand und Sicherheit geprüft werden. Ostbayern will schnell aufholen beim Freizeit-Radverkehr mit ausgesuchten Qualitätsrouten. Franken ist Förderkönig. Franken schafft am ehesten den Mix und hat demzufolge im Regionalvergleich auch die meisten Fördermittel abgerufen.

Mit dem Rad in Bus und Bahn – Große regionale Unterschiede

Die guten Verkehrsverbünde haben einen Internetauftritt, der auf Fahrradfahrer eingeht. Besonders die Bodenseeregion, der Münchner Verkehrsverbund und Passau fallen positiv auf. Die Mitnahmemöglichkeiten sind unterschiedlich entwickelt. Schlusslicht ist hier die Region Ingolstadt, die bislang lediglich einen Probe-Mitnahmebetrieb auf einer Buslinie anbietet. Die Preise und Mitfahrzeiten variieren stark. Von € 1,80 (Augsburger Verkehrsverbund) bis € 9.- (Regensburg) und von ganztägig freier Fahrt in Zügen, Bussen und Straßenbahnen (Donau-Iller) bis unmöglich während der Stoßzeiten (München). Eher enttäuschend ist die Lage in der sonst soliden Fahrradregion Franken. Das besonders von Freizeitradlern gern besuchte Mainfranken bietet keinerlei Internethinweise. Das Fahrrad wird wie eine zweite Person abgerechnet – mit dem vollen Ticketpreis.