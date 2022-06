Wie die Inflation Rentner trifft

Günther Deger und seine Frau Seher aus München haben nicht viel Geld zum Leben, aber bislang hat es gereicht. Die steigenden Preise auch im Discounter treiben das Rentnerehepaar jetzt aber in die Enge. "Wenn ich einkaufen gehe, habe ich Angst. Wenn ich früher 20 Euro gezahlt habe für die ganze Ware, sind es jetzt 40 Euro", sagt Seher und ihr Mann fügt hinzu: "Man muss Abstriche machen und schauen, was man sich noch leisten kann."

Rentner besonders von Inflation betroffen

Die Lebensmittelpreise sind im letzten Jahr durchschnittlich um 8,6 Prozent gestiegen. Günther Deger ist 75 Jahre alt und hat sein Leben lang unter anderem als Hausmeister gearbeitet. Seher ist 79 Jahre und hat als Hilfsarbeiterin in einem Kaufhaus und einer Großküche dazuverdient. Zusammen beziehen sie 1700 Euro Rente im Monat. Daher sind sie froh um ihre Wohnung in einer Genossenschaft mit der monatlichen Miete von 720 Euro.

Verein "Ein Herz für Rentner" hilft

„Ein Herz für Rentner“ hilft den beiden. Der Verein setzt sich bundesweit für Rentner ein, denen das Geld nur knapp zum Leben reicht. Auch den regelmäßigen Kaffeeklatsch oder den Chor, in dem Günther Deger mitsingt, organisiert "Ein Herz für Rentner". Das sorgt ebenso wie gelegentliche Ausflüge in die Berge für sozialen Beistand.

Seit zwölf Jahren nicht mehr in der Heimat

Doch die finanziellen Sorgen bleiben. Günther Deger und seine Frau Seher müssen sparen. Für die letzte Woche im Monat bleiben nur noch 50 Euro. Das belaste nicht nur finanziell, sondern auch psychisch, so Günther Deger. Und seine Frau vermisst ihre Heimat Türkei. "Wir waren seit zwölf Jahren nicht mehr im Urlaub, nicht in meiner Heimat“, sagt sie und ist den Tränen nahe. Sie ist in Ankara aufgewachsen und kam vor über 50 Jahren als Gastarbeiterin nach München. Als sich die beiden kennenlernten, war es Liebe auf den ersten Blick.

Vom Staat alleine gelassen

Heute sind sie immer noch glücklich. Sie haben eine Tochter und ein Enkelkind und schöpfen Kraft aus ihrer jahrelangen Beziehung. Vor allem auch die gemeinsamen Hobbys wie Wandern und Schwimmen haben sie verbunden. Das gibt ihnen die Stärke, auch schwierige Zeiten zu meistern. Vom Staat fühlen sie sich in der Krise alleingelassen. Dass Rentner jetzt keine Energiepauschale von 300 Euro bekommen sollen, ärgert sie.

Schrebergarten bietet Möglichkeit zur Selbstversorgung

Denn auch für Familie Deger steigen die Nebenkosten. So oft es geht, sind sie in ihrem Schrebergarten. Der kostet 360 Euro Pacht im Jahr, wird aber auch teurer: Um mehr als 16 Prozent. Doch sie schätzen die Oase. Hier können sie die Seele baumeln lassen. Und sie können sich ein Stückweit selbst versorgen. So lange sie fit sind, werden sie gärtnern. Und sich gegen voraussichtlich weiter steigende Lebensmittelpreise wappnen.