Wie der Ukraine-Krieg ein fränkisches Unternehmen belastet

Die Firma Zapf & Daigfuss in Behringersdorf vor den Toren Nürnbergs gilt als einer der ältesten Kalksandstein-Hersteller überhaupt. 1899 wurde sie vom Urgroßvater des jetzigen Chefs, Hannes Zapf, gegründet. An fünf Standorten wird mit rund 125 Mitarbeitern produziert. Lieferkettenprobleme gibt es kaum – denn die Rohstoffe Kalk und Quarzsand gibt es auch in der Region.

Was Probleme bereitet, sind vielmehr die hohen Energiepreise. Denn der Kalk muss zunächst auf 800 Grad erhitzt und dann mit dem Sand vermischt werden, anschließend werden die Rohlinge unter hohem Druck bei Temperaturen um die 200 Grad Celsius ausgehärtet – und dazu braucht es Gas. Zwar könnte im Werk in Behringersdorf auch auf Leichtöl umgestellt werden, das würde die Produktion aber noch teurer machen, erklärt Hannes Zapf.

Schwierige Kalkulation

Die Preiskalkulation ist aufgrund der ständig steigenden Gaspreise ein enormes Problem für das Unternehmen. Denn so schnell und unmittelbar können die höheren Produktionspreise nicht immer an die Kunden weitergegeben werden. Grund sind Preisgarantien, die den Abnehmern oft bis zum Ende der jeweiligen Baustelle eingeräumt werden – was schon mal ein bis zwei Jahre bedeuten kann.

So liefert Zapf & Daigfuss teilweise jetzt noch Steine zu den Preisen von 2019 aus. Doch wenn die Firma keine Verluste schreiben will, muss sie Preisanpassungen in immer kürzeren Abständen vornehmen – und das ist ein Problem für alle Beteiligten.

Unsicherheiten für alle – Ende des Baubooms?

Schon auf der Homepage des Unternehmens wird gleich auf Preiserhöhungen hingewiesen - was dem Unternehmenschef natürlich auch kein Vergnügen bereitet. Zumal Hannes Zapf die gesamte Branche im Auge hat. Wenn die Preise für Baustoffe ständig steigen, gibt es keine Planungssicherheiten mehr für Bauherrn, Bauunternehmer oder Bauträger beim Schlüsselfertig-Bau.

Nun würden viele Kunden auf flexible Preise oder nur auf sechs Monate befristete Preise stoßen, erklärt Zapf. Was zur Folge hat, dass niemand mehr sagen kann, was das Haus am Ende tatsächlich kosten wird. "Das ist das Schlechteste, was in der Wirtschaft passieren kann", sagt Hannes Zapf über die unsichere Lage.

Schon viele Krisen gemeistert

So rechnet das Unternehmen mit einem möglichen Ende des aktuellen Baubooms, obwohl die Auftragsbücher noch voll sind und die Produktion an der Kapazitätsgrenze läuft. Im firmeneigenen Museum ist ein Zeitstrahl installiert, daneben symbolisieren aufgetürmte Steine das Produktionsniveau, das in der über 120-jährigen Unternehmensgeschichte jeweils erreicht worden ist. Und da sind deutliche Wellen erkennbar. "Das Auf und Ab zeigt natürlich auch, dass wir schon einige Krisen durchlebt haben", sagt Hannes Zapf zuversichtlich.

Wasserstoffanteil in Produktion soll erhöht werden

Auf die erfolgreiche Vergangenheit allein will man sich bei Zapf & Daigfuss aber nicht verlassen. Die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft sollen angegangen werden und das bedeutet auch: Unabhängiger vom Gas zu werden. So soll in den kommenden Jahren Zug um Zug der Wasserstoffanteil in der Produktion erhöht werden. Was natürlich nicht von heute auf morgen geht. Und deswegen spielt auch Zapf & Daigfuss bei der Energieversorgung auf Zeit.