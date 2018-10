Wie der Brexit die bayerische Wirtschaft trifft

Verschiedene Nutzfahrzeuge stehen in der Werkshalle der Firma Sortimo in Zusmarshausen: Kleine Handwerkerautos, größere Transporter, sie alle bekommen ein neues Innenleben. Regale, in denen Installateure Werkzeug aufbewahren und Schrauben sortieren können. Produziert werden die Regalsysteme in der einen Halle, eingebaut nebenan in der anderen - ein Rundum-Sorglos-Paket.

Die Geschäfte laufen hervorragend - noch. Der bevorstehende Brexit bereitet Geschäftsführer Reinhold Braun Bauchschmerzen.

"Uns trifft es direkt, weil der drittgrößte Markt, den wir weltweit bedienen, ist Großbritannien." Reinhold Braun, Sortimo-Geschäftsführer

Brexit: Bayerische Unternehmen hängen in der Luft

Die Auswirkungen habe das Unternehmen schon die vergangenen eineinhalb Jahre gespürt, der Wertverlust des Pfundes zum Beispiel. Jetzt sind es vor allem die Rahmenbedingungen nach dem Brexit, die dem Unternehmen Kopfzerbrechen bereiten. Und die Unsicherheit.

Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien werden ein ums andere Mal vertagt. Gift für die Unternehmen, die Zeit brauchen, um ihre Geschäfte anzupassen. In knapp einem halben Jahr soll der Brexit vollzogen sein, viel zu kurz, um zu reagieren. In sechs Monaten Lieferketten neu zu organisieren, ist eigentlich nicht möglich.

Großbritannien ist viertgrößter Exportmarkt für Bayern

Im vergangenen Jahr war Großbritannien der viertgrößte Exportmarkt für bayerische Unternehmen, diese haben Waren im Wert von knapp 14 Milliarden Euro exportiert. Die Einfuhren nach Bayern betrugen im Gegenzug sechs Milliarden Euro.

Eine positive Handelsbilanz also, die die bayerische Wirtschaft stärkt. Der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, Peter Driessen, blickt nun mit Sorge auf einen möglichen harten Brexit mit hohen Zollschranken.

"Bei einem harten Brexit wird es zu Einbußen kommen, es wird zu einem Rückgang des Wachstums kommen. Man muss sich neu sortieren." Peter Driessen, Bayerischer Industrie- und Handelskammertag

Zollschranken: Unternehmen fürchten Verwaltungsaufwand

Zurück nach Zusmarshausen. Bisher war es für den Automobilzulieferer Sortimo problemlos möglich, die Produkte nach Großbritannien auszuführen, aber wie lange noch? Geschäftsführer Reinhold Braun ahnt Schlimmes.

"Die ganzen Zollthemen, das ist ja auch ein Thema der Abwicklung, das ist natürlich das Thema Bürokratie, das ist zusätzlicher Verwaltungsaufwand, von den Höhen der Zolleinfuhren auf die Produkte mal ganz abgesehen." Reinhold Braun, Sortimo-Geschäftsführer

Wenn Bayern durch den Brexit Arbeitsplätze verliert

Und das könnte dazu führen, dass es immer unattraktiver wird, Produkte nach Großbritannien zu liefern. Eine Möglichkeit wäre, einen Teil der Produktion auf die Insel zu verlagern. Aber das könnte dann auch Arbeitsplätze in Bayern kosten.

Arbeitsplätze verlagern - der letzte Schritt. Heute produziert das Unternehmen alles im schwäbischen Zusmarshausen, allein hier sind 800 Mitarbeiter beschäftigt, um von dort Kunden in der ganzen Welt zu beliefern.