Wie der bayerische Mittelstand ums Überleben kämpft

28. Februar 2020

In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut 53 Corona-Infizierte und stuft erstmals das Risiko für die Bevölkerung ein, noch als "gering bis mäßig". Europaweit dürfen große Messen nicht mehr stattfinden.

3. März 2020

Messebauer Michael Lex aus Maisach bei München trifft das Messe-Verbot besonders hart. Gerade platzt für ihn kurzfristig ein Auftrag für eine Immobilienmesse in Frankreich. Alles war bereits vorbereitet. Auch der LKW war schon beladen. Dann musste alles wieder zurück ins Lager. Laut dem Firmenchef gehen ihm ungefähr eine Viertel Million Euro Auftragswert verloren.

Statt neuer Aufträge kommen während eines Tages mehrere Absagen und bei ihm und seinen Mitarbeitern macht sich Angst breit. "Jeder muss seine Miete weiterzahlen und daheim das Haus in Schuss halten", sagt Hermann Eger, Mitarbeiter der Rappenglitz GmbH.

4. März 2020

In München bemerkt Knut Sanders, Geschäftsführer der Kukla-Logistik eine höhere Nachfrage nach Transporten an der Frachtbörse. Seine Spedition arbeitet weltweit und bewegt rund 60.000 LKW-Ladungen im Jahr auf Straße, Schiene und Wasser. Der Schwerpunkt der Firma liegt bei Lebensmitteltransporten. Die Disponenten buchen an diesem Tag 120 zusätzliche Fahrten für einen Discounter, um die leeren Regale wegen der Hamsterkäufe wieder zu füllen. Gleichzeitig bekommen sie Druck von ihren Auftraggebern, einen Corona-Notfallplan vorzulegen.

"Wenn wir jetzt zwei Wochen nicht arbeiten können, auf Grund der Tatsache, dass sich ein Mitarbeiter infizieren würde, würde es meine Firma, die es seit fast 80 Jahren gibt, in zwei Wochen wahrscheinlich nicht mehr geben", erklärt Knut Sander, Geschäftsführer der Robert Kukla GmbH. "In der Logistik, wir müssen Tag und Nacht verfügbar sein."

10. März 2020

Die Firma Wanzl aus Leipheim in Schwaben ist mit über 5.000 Mitarbeitern Weltmarktführer in der Produktion von Einkaufswagen. Ihr Werk in China musste auf Anordnung der Behörden schließen. Um die Aufträge trotzdem erfüllen zu können, verlegt das Unternehmen die Produktion mit Zusatzschichten in den deutschen Stammsitz. Den Stahl dafür bestellt Wanzl jetzt in Italien. Sie brauchen offene Grenzen und Planungssicherheit. "Damit die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt, benötigen wir in so einer Situation von der Politik klare, verbindliche und zuverlässige Aussagen", sagt Markus Spengler, Leiter Logistik Wanzl.

11. März 2020

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagt, es gehe nun darum, dass dieses Virus nicht die deutsche Volkswirtschaft infiziere. Doch die Messebaufirma von Michael Lex hat bereits zwei Millionen Euro Umsatz verloren. Innerhalb einer Woche seien ihm alle Aufträge für das Frühjahr 2020 weggebrochen, sagt Michael Lex. "Wir hatten eine sehr gute Auftragslage. Jetzt haben wir gar keine Arbeit mehr für meine Mitarbeiter." Ihm bleibt keine andere Wahl als in Kurzarbeit zu gehen, zum ersten Mal in der Firmengeschichte. "Wir möchten keinem einzigen Mitarbeiter kündigen müssen wegen Corona", sagt der Messebauer.

18. März 2020

Bundeskanzlerin Angela Merkel beschreibt die Lage in Deutschland als "ernst".

19. März 2020

Bundesfinanzminister Olaf Scholz verkündet, man werde alles tun, was notwendig ist.

27. März 2020

Beim Messebauer Michael Lex herrscht absoluter Stillstand. Der Chef ist alleine in der Firma, alle seine Mitarbeiter, seine Sekretärin sind in Kurzarbeit. Er macht selber Telefondienst für die wenigen Anrufe, die noch kommen. Dabei geht es sowieso nur darum, weitere Absagen aufzunehmen. "Das ist einfach traurig. Mit ursprünglich vollen Auftragsbüchern haben wir jetzt für sechs Monate die komplette Arbeit verloren. Das ist wirklich bitter", sagt Michael Lex. Trotzdem versuche er, das Beste daraus zu machen und nach vorne zu schauen. "Ich habe großartige Mitarbeiter, an denen ich auch festhalte und ich gehe ganz fest davon aus, dass es wieder weitergehen wird", hofft der Firmenchef.

Währenddessen kämpft die Spedition Kukla mit dem strengen Shutdown in Italien. Trotz Fahrerengpass und Verspätungen rollen die Lebensmitteltransporte von Italien noch. Die Frage ist nur, ob die Auftraggeber auch zahlen können, erklärt Geschäftsführer Knut Sander. "Die Sorge ist schon da, dass wir zwar alle Transporte retten und gut hinbekommen. Aber, dass das ganze Marktumfeld so schwach wird, dass wir hier in Forderungsausfälle reinlaufen."

Von der Möbel- und Autoindustrie brechen der Logistikfirma Aufträge weg, doch das nimmt der Chef noch gelassen. Denn noch kann er ausreichend Lebensmitteltransporte durchführen. "Da glaube ich schon, dass wir systemrelevant sind", sagt Knut Sander, Geschäftsführer Robert Kukla. "Wir sorgen dafür, dass der Nachschub funktioniert in Europa und auch in Deutschland und da sind wir alle ein bisschen stolz drauf."

30. März 2020

Beim Einkaufswagenbauer Wanzl in Leipheim trifft Geschäftsführer Klaus Meier-Kortwig eine schwerwiegende Entscheidung. Die Fabrik soll Corona-gerecht umgerüstet werden. Dafür ließ er die Produktion runterfahren und die meisten Mitarbeiter für zwei Wochen zuhause bleiben. "Unser festes Ziel ist es nach Ostern wieder anzufahren", erklärt Klaus Meier-Kortwig. Ab dann sollen seine Mitarbeiter in einem Umfeld arbeiten können, dass ihnen eine Sicherheit gegen eine Infektion bietet.

Ein kleiner Teil der Mitarbeiter ist noch da, um die Maßnahmen umzusetzen. Sie fertigen selber die Schutzwände und übernehmen die Neugestaltung der Produktionsabläufe und der Fabrik im Kampf gegen das Virus.

11. April 2020

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht davon aus, dass die Welt nach dem Virus eine andere sein wird.

14. April 2020

Der Einkaufwagenbauer Wanzl fährt die Produktion wieder hoch. Eingangsschleusen blockieren den Zugang zum Werksgelände. Erst wer sich die Hände desinfiziert, darf zur Arbeit. Denn der Hebel des Spenders ist elektronisch mit dem Drehkreuz gekoppelt. "Sehr sinnvoll eigentlich, da kann man schon die Gefahr minimieren, dass wir uns infizieren", sagt Wanzl-Mitarbeiter Benjamin Füssl.

In der Halle sind überall Abstandsmarkierungen. Einzelne Produktionsbereiche werden in farbige Sektionen eingeteilt, deren Grenzen die Mitarbeiter nicht überschreiten sollen. Sogar der Zutritt zum Pausenraum wird gesteuert, nur elf Personen dürfen rein, normalerweise wäre Platz für gut 30.

22. April 2020

Der Geschäftsführer von Wanzl, Klaus Meier-Kortwig, zieht eine Woche nach dem Neustart der Produktion Bilanz. "Die Mitarbeiter haben großes Verständnis, empfinden das auch als echte Wertschätzung, dass wir jetzt die Prozesse so verändert haben, dass sie weitgehend geschützt arbeiten können", sagt er.

Bei der Spedition Kukla läuft der LKW-Verkehr nach Italien wieder reibungsloser. LKW-Fahrer Andreas Witt muss Zigarettenfilter nach Valenza im Piemont bringen und dort Toilettenpapier laden. "Klopapier ist Ware Nummer eins im Moment und ist heiß begehrt", sagt er. Früher habe man sich Gedanken bei Zigaretten oder Alkohol Sorgen gemacht, dass sie geklaut werden könnten. "Mittlerweile machen sie das auch bei Klopapier", beschreibt Andreas Witt die Situation.

Die Hamsterkäufe lassen nach und der Lebensmitteltransport ist wieder auf Normalniveau. Die Aufträge der Möbel- und Autoindustrie sind für Geschäftsführer Knut Sander inzwischen völlig weggebrochen. Trotzdem ist er zuversichtlich, denn Transport gehe immer. "Da geht’s uns wahrscheinlich besser als den meisten, das muss ich schon sagen", sagt Knut Sander.

23. April 2020

Der Koalitionsausschuss in Berlin hat sich auf ein weiteres Milliardenschweres Hilfspaket für Bürger und Unternehmen verständigt.

27. April 2020

Wieder muss Messebauer Michael Lex die Liste der abgesagten Messen erweitern. Bis in den Herbst hinein muss er fast alles rot markieren. Er kann die politischen Vorgaben nicht nachvollziehen, warum Messen ausfallen sollen und appelliert an Entscheidungen mit Augenmaß. "Messen sind keine Bierfeste, auf Messen kann man Hygienestandards einhalten, man kann Gänge breiter machen, man kann Maskenpflichten einführen, ich denke das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge", sagt er.

Er hofft auf eine rasche Lösung, sonst sind seine Rücklagen bald aufgebraucht und seine Firma wird die Coronakrise kaum überleben können.