Wie Corona das Bankgeschäft verändert

In der Gruppe der über 65-Jährigen verzeichnet der Verband Bitkom in seiner Studie zum Online-Banking im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von mehr als 80 Prozent, die jetzt auch oder ausschließlich Online-Banking nutzen.

Bankgeschäfte immer mehr übers Smartphone

Zugleich wird das Smartphone immer beliebter, um online Bankgeschäfte zu erledigen. Der Grund liege vor allem in der Usability, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Man könne sich zum einen sehr einfach und sicher mittels biometrischer Daten, wie zum Beispiel Fingerabdruck oder Gesichtserkennung anmelden und beispielsweise Rechnungen oder Überweisungen leicht dadurch bezahlen, dass man die Smartphone-Kamera auf einen QR-Code halte.

Ein Grund für den Erfolg des Online-Bankings sei auch, dass laut Umfrage mehr als 90 Prozent der Nutzer Online-Banking für sicher hielten.

Ein Drittel der Bankfilialen bereits geschlossen

Unter Strich nehme der Druck auf die klassischen Geschäftsbanken zu. Die hatten in den vergangenen Jahren bereits rund ein Drittel ihrer Filialen geschlossen. Denn laut Studie sind rund die Hälfte der Befragten entweder schon zu einer reinen Online-Bank - also ohne Filialen - gewechselt oder sie haben es in den kommenden zwölf Monaten fest vor.