Wie barrierefrei sind deutsche Großstädte?

Wer im Rollstuhl sitzt und einen Parkschein braucht, hat es oft schwer. Denn die Tasten oder der Schlitz zum Einwerfen von Münzen, sind häufig zu hoch angebracht. Im ADAC-Test war das bei fast zwei Drittel der Automaten der Fall. Noch schwieriger sind die Automaten des öffentlichen Personennahverkehrs zu bedienen. Hier verfehlten sogar drei Viertel der Automaten die Anforderungen. Große Mängel hat der ADAC zudem beim Zugang zu Bürgerämtern, Kliniken, Volkshochschulen, Einkaufszentren oder Kinos über Treppen und Aufzüge festgestellt:

"Wir haben im Test keine einzige Treppe gefunden, die komplett barrierefrei gewesen wäre. Bei den Aufzügen hat nicht mal ein Drittel die wichtigsten Anforderungen erfüllt. Da muss sich auf jeden Fall was ändern.” ADAC-Pressesprecher Johannes Boos

Schwierigkeiten für Sehbehinderte

Nach ADAC-Angaben fehlte den Aufzügen vor allem die automatische Ansage des jeweiligen Stockwerks, in dem der Aufzug hält. Diese sei besonders für sehbehinderte Menschen wichtig. Und an Treppen wurden etwa kontrastreiche und ertastbare Felder am oberen Anfang der Treppen vermisst: als Warnung vor Absturz. Welche Städte oder Einrichtungen in dem Test schlechter oder besser abschnitten, will der ADAC nicht veröffentlichen. Sondern nur insgesamt auf die Probleme aufmerksam machen.