Wichtiger Wirtschaftsfaktor: 50 Jahre Fürther Hafen

Es ist ein durchaus wichtiges Jubiläum für die Stadt Fürth: Am 15. Juli 1972 - also vor genau 50 Jahren - hat der Fürther Hafen offiziell seinen Betrieb aufgenommen.

Sah man damals vor allem den wirtschaftlichen Nutzen, den die Kleeblattstadt mit ihrem "Tor zur großen weiten Welt" bekam, wird mittlerweile der ökologische Vorteil, den das Schiff in der Logistik bietet, immer wichtiger, erklärt die Stadt. Denn ein Frachtschiff könne bis zu 100 Lastkraftwagen ersetzen.

Unternehmen aus vielen Branchen am Hafen angesiedelt

Mittlerweile haben zahlreiche Unternehmen am Hafen ihren Firmensitz gefunden und sind damit zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in Fürth geworden. Die Unternehmen stammen aus verschiedenen Branchen, etwa dem Mineralölhandel, dem Stahlhandel, dem Agrarhandel und natürlich aus der Logistikbranche.

Denn die Verkehrsanbindung ist ein wichtiger Standortfaktor. Der Fürther Hafen liegt nicht nur am Main-Donau-Kanal, sondern auch am Schienennetz und in der Nähe der Autobahn. Dementsprechend würden sich gerne noch mehr Unternehmen am Fürther Hafen ansiedeln – doch das sei leider nicht mehr möglich, heißt es. Alle Flächen sind langfristig belegt und eine Erweiterung des Hafens ist nicht geplant.