Wettbewerb um Real-Märkte entbrannt

Schon vor Monaten war eigentlich klar, wer wie viel von dem Kuchen der Real-Supermärkte abhaben will. Doch nun stocken die Interessenten ihre Angebote auf. Kaufland hatte jüngst bekanntgegeben, nun mehr als 100 Filialen haben zu wollen. Nach Informationen der Lebensmittelzeitung ist Edeka nachgezogen und möchte statt 53 jetzt fast 90 Real-Märkte.

Und auch Globus setzt einen drauf: Das Handelsunternehmen, das auch mehrere Häuser in Bayern hat, will Insidern zufolge ebenfalls stärker zum Zug kommen. Daneben buhlen auch Rewe und Tegut um die Standorte.

30 verlustreiche Standorte von Schließung bedroht

Unbekannt ist bislang, inwieweit sich die Wünsche nach einzelnen Filialen überschneiden. Letztlich hat auch noch das Kartellamt ein Wörtchen mitzureden mit Blick auf einen funktionierenden Wettbewerb. Schon jetzt teilen sich wenige Anbieter den Lebensmittelmarkt weitgehend unter sich auf. Klar ist: Nicht alle Real-Standorte sind begehrt. Der russische Eigentümer SCP hat angekündigt, mit dem deutschen Partner x+bricks rund 50 der insgesamt gut 270 Real-Märkte erstmal selbst betreiben zu wollen.

30 verlustreiche Standorte sollen aber bald schließen. Bekannt ist bereits, dass in Bayern Real-Märkte in Bamberg, Deggendorf und Augsburg in den nächsten Monaten zumachen werden.