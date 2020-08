Werftbesuch: 111 Jahre Elektro-Schifffahrt auf dem Königssee

Vom Steg in Schönau am Königssee legen die insgesamt 19 Boote der Bayerischen Seenschifffahrt im Halbstundentakt ab – und zwar auffallend leise: "Am Königssee wird seit 1909 schon elektrisch gefahren", erklärt Kapitän Sebastian Lenz. "Prinzregent Luitpold von Bayern hat das erste Boot in Dienst gestellt, um die Ruhe und die Sauberkeit des Sees zu erhalten."

Ihre Energie beziehen die Boote aus aufladbaren Batterien, die nachts geladen werden. Tagsüber gleiten die Boote dann mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 12 km/h nahezu lautlos und umweltfreundlich über den Gebirgssee.

Stille Fahrt durch spektakuläre Kulisse

Kapitän Florian Hallinger steuert sein Elektroboot mit Touristen an Bord durch die spektakuläre Kulisse. Die Stille und das smaragdgrüne Wasser schätzt er jeden Tag – und das nach fast 20 Berufsjahren.

"Wir sind als Kinder schon immer in den Bergen herumgeklettert und haben auf den See herunter geschaut. Und ich habe immer schon gesagt: Das wäre etwas, das könnte ich mir gut vorstellen, da mal zu arbeiten. Wenn man sich dann noch die Natur anschaut, die Berge, diese Kulisse. Das ist einfach Heimat." Florian Hallinger, Kapitän

Der Blick auf die barocke Wallfahrtskirche Sankt Batholomä ist eine der Attraktionen, die Hallinger seinen Gästen bieten kann. Höhepunkt jeder Fahrt ist der Stopp an der Echowand. Dort demonstriert der Kapitän den weit über die Grenzen Bayerns hinaus berühmten Widerhall.

Im Frühjahr und im Herbst dürfen übrigens neben den Touristen auch Kühe über den See fahren.

Neues Boot namens "Königssee" in Betrieb

Ein Boot mit dem Namen "Königssee" wurde bis vor kurzem von Hallinger gesteuert. Es stammt aus dem Jahr 1926 und hatte kürzlich ausgedient.

In rund 6.000 Arbeitsstunden haben die Mitarbeiter der Werft am See einen Nachfolger gebaut. Die neue "Königssee" wurde im Frühjahr in Betrieb genommen – und wieder heißt der Kapitän: Florian Hallinger. Der gelernte Maler und Lackierer hatte im Winter selbst mit Hand angelegt beim Bau des Schiffs.

Die höchste Werft in Deutschland

In der Werft am Königssee werden seit mehr als 40 Jahren die Elektroboote für den See gebaut. Im Sommer ist in der Werft wenig los, denn die meisten Boote sind auf dem Wasser. Nur Reparaturen werden durchgeführt – alles in Handarbeit.

Ein Arbeitsplatz, der einen bundesweiten Rekord hält: "Wir liegen mit unserer Werft auf 603 Meter. Es ist die höchstgelegene Werft in Deutschland", sagt Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt. "Ein bisschen stolz macht einen das schon."

Die Bayerische Seenschifffahrt GmbH

Die Bayerische Seenschifffahrt GmbH gehört dem Freistaat Bayern. Sie betreibt Schiffe auf mehreren bayerischen Seen und ist eine der größten Binnenschifffahrten in Europa. Allein in Schönau sind 80 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt werden von der Bayerischen Seenschifffahrt auf den Seen Königssee, Tegernsee, Starnberger See und Ammersee jährlich etwa 1,5 Millionen Fahrgäste befördert.