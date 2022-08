Werden Kreuzfahrten jetzt umweltverträglicher?

Als der NABU Hamburg vor zehn Jahren zum ersten Mal die großen Reedereien danach befragte, wie sie es mit dem Umweltschutz halten, da wollten viele den Fragebogen gar nicht beantworten. Es sei ein langer Weg gewesen, "vom Kampf zur Kooperation", hieß es dazu jetzt von den Autoren des 10. Kreuzfahrt-Rankings. Damals ging es vor allem darum, Druck auszuüben. Das Kalkül des NABU: Wenn es die Reedereien bei ihren Kreuzfahrtschiffen schaffen, mit gutem Beispiel voranzugehen, dann könne man auch Druck ausüben auf die, auf die es wirklich ankommt: die Container-Schifffahrt. Insgesamt gibt es derzeit 385 Kreuzfahrtschiffe. Dagegen wurden weltweit bis 2021 mehr als 5.400 Containerschiffe gezählt. Das heißt, die Ozeane können vor allem geschützt werden, wenn es gelingt, diese Welthandelsflotte sauberer zu machen.

Reedereien geben an, dass sie eine Klimastrategie haben

Doch zurück zum aktuellen Kreuzfahrt-Ranking: 19 Reedereien haben mitgemacht und die meisten geben an, sie hätten eine Klimastrategie. Aber nur wenige wollen ganz auf das billige, schmutzige Schweröl verzichten. Das sind Hurtigruten, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, Ponant und Phönix Reisen. Marinediesel ist weniger giftig, kostet aber mehr. Der NABU hat kürzlich eine Kampagne gestartet: "Schluss mit schmutzigen Schweröl-Kreuzfahrten". Nur bei einem kompletten Verzicht auf diesen giftigen Treibstoff würden auch die Rußpartikelfilter Sinn machen, die bislang bei keiner der 19 Reedereien zum Einsatz kommen, allenfalls bei kleineren Schiffen und Luxus-Yachten.

Umstrittene Abgasreinigungssysteme

Umstritten sind die sogenannten Scrubber. Das sind Abgasreinigungssysteme, die den Schwefel aus den Schiffsabgasen quasi herauswaschen sollen. Das Problem: Wird dazu Meerwasser eingesetzt und handelt es sich um ein offenes System, landet der giftige Abfall am Schluss doch wieder im Meer. Bei der Verbrennung von Schweröl entstehen CO2 und weitere Schadstoffe. Anstatt mit Schweröl zu fahren und teure Scrubber einzubauen, sollte die Branche besser gleich auf schwefelarme, höherwertige Kraftstoffe setzen und auf alternative Antriebstechnologien, lautet die zentrale Forderung.

Flüssiggas-Schiffe nicht klimaneutral

In den Auftragsbüchern der Werften finden sich derzeit vor allem Flüssiggas-Schiffe, die aber nicht als klimaneutral gelten. Erste Reedereien nutzen moderne Technologien wie Batterien und Brennstoffzellen. Unter den fünf bestplatzierten des Rankings finden sich mit AIDA, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten und TUI Cruises drei deutsche Unternehmen, die vor allem bei großen Schiffen zu den Vorreitern gehören. Kleinere Schiffe sind meistens sehr alt und schippern häufig 15 Jahre und länger über die Weltmeere.

Fossile Antriebe weiterhin Standard

Reedereien mit größeren Flotten entscheiden sich bei Neubestellungen jetzt häufiger für Zukunfts-Technologien, auch weil sich bestens damit werben lässt. So hat TUI Cruises ein Schiff in Auftrag gegeben, das mit klimaneutral erzeugtem Methanol betrieben werden soll. Allerdings werden fossile Antriebe noch jahrzehntelang der Standard bleiben, muss auch der NABU einräumen. Das liegt vor allem daran, dass alternative Antriebsformen immer nur zeitweise genutzt werden können, aber nie auf der gesamten Strecke. E-Fuels hätten nicht nur in der Luftfahrt eine Zukunft, sondern gerade auch in der Schifffahrt.

Reederei mit bester Bilanz erzielt nur Hälfte der Punkte

Insgesamt am besten abgeschnitten hat Hurtigruten Norway, die Postschifflinie. Aber auch sie hat gerade einmal die Hälfte der möglichen Punkte erreicht. Das gute Abschneiden ist auch der strengeren Regulierung in Norwegen geschuldet. Bestimmte Fjorde dürfen ab 2027 nur noch mit Null-Emissionsschiffen befahren werden. Norwegen hat bereits seit 2007 strenge Vorgaben für den Stickoxid-Ausstoß.

Auch kleinere Schiffe keine gute Umweltbilanz

Wer nun aber glaubt, mit einer Seereise auf einem kleineren, modernen Expeditions-Schiff sein schlechtes Öko-Gewissen zu beruhigen, der täuscht sich. Zitat NABU: "Pro Person haben diese Schiffe keine gute Umweltbilanz. Das liegt daran, dass hier häufig viel weniger Passagiere an Bord sind. Hinzu kommt, dass eine Expeditions-Kreuzfahrt oft mit einem Flug ans Ende der Welt einhergeht und zudem in ökologisch besonders sensiblen Gebieten stattfindet."

Landstrom-Anlagen kaum genutzt - Motoren laufen im Hafen

Ein leidiges Thema bleibt der sogenannte Landstrom. Dabei geht es darum, dass die Schiffe ihre Motoren abstellen sollen, sobald sie in einem Hafen angekommen sind und dort vor Anker liegen. Immer wieder klagen Anwohner – auch in Kiel, Rostock-Warnemünde und Bremerhaven – über eine enorme Luftverschmutzung, wenn Schiffsmotoren tagelang laufen. Denn der Hotelbetrieb muss ja aufrechterhalten werden. Es hat Jahre gedauert, bis die ersten Landstrom-Anlagen in Hamburg errichtet wurden. Doch kaum einer der rund 50 anlaufenden Luxus-Liner würde diese Möglichkeit nutzen, klagt der NABU. Deshalb müssten die Reedereien nun in die Pflicht genommen werden, den Landstrom auch abzunehmen.

Container-Schifffahrt geht mit gutem Beispiel voran

Zum Schluss gab es noch eine gute Nachricht, zum zehnjährigen Jubiläum des Kreuzfahrt-Rankings. Anders als früher geht die Container-Schifffahrt jetzt mit gutem Beispiel voran. Die Branche verdient derzeit prächtig und kann entsprechend investieren. Maersk aus Dänemark, einer der ganz Großen in der Branche, will bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden. Maersk hat 330 eigene Containerschiffe. Zusammen mit fast 400 gecharterten wären das schon mal 730 Schiffe auf den Weltmeeren.