Wer wird neuer BMW-Chef?

Der Jubel war groß, als BMW vor zwei Jahren das 25-jährige Jubiläum seiner Fabrik in Spartanburg feierte. Dort, im US-Bundesstaat South Carolina, beschäftigt der Konzern mittlerweile 10.000 Mitarbeiter, 70.000 weitere Jobs entstanden bei Zulieferern. Kein Werk von BMW liefert Jahr für Jahr mehr Autos aus als Spartanburg. Zahlen, auf die BMW regelmäßig verweist, wenn US-Präsident Donald Trump Stimmung gegen die deutschen Autobauer macht. Produziert werden in South Carolina vor allem massige SUVs.

"Die Fahrzeuge, die hier produziert werden, das ist der X3, der X4, der X5, der X6 und bald der X7, erfreuen sich am Markt sehr großer Beliebtheit. Die Produktion folgt dem Markt, dieser Markt wächst, und insofern müssen und wollen wir hier die Produktion anpassen." Oliver Zipse, Produktions-Vorstand BMW

Zipse hat Netzwerk der BMW-Fabriken ausgebaut

Produktions-Vorstand Oliver Zipse gilt heute als der chancenreichste Kandidat für den Chefposten bei BMW. In den vergangenen Jahren baute er das Fabrik-Netzwerk der Münchener aus und optimierte es. Erst vor wenigen Wochen eröffnete er eine Fabrik in Mexiko. Dort durfte er auf Anweisung aus München schon keine Fernseh- und Radio-Interviews mehr geben. Schon damals lief hinter den Kulissen ein Machtkampf um den Chefsessel, in dem Konzernstrategen auch gestandenen Vorständen einen Maulkorb verpassten. Dabei galt Zipse bisher nicht unbedingt als Manager, der sich zu allem äußert. Seine Themen waren immer Fabriken, Fabriken und nochmals Fabriken und deren Eigenheiten. Etwa die drei Faktoren, die vor mehr als 25 Jahren für Spartanburg sprachen.

"Die sehr qualifizierte und hoch motivierte Arbeiterschaft, die wir hier gefunden haben. Das Zweite: Wir haben hier sehr gute logistische Rahmenbedingungen vorgefunden. Hier in Charleston, direkt an der Küste haben wir einen Tiefseehafen, der jetzt noch einmal ausgebaut wird. Und der dritte Punkt – und der wird immer wichtiger - ist das taktgleiche Vorgehen mit der örtlichen Regierung. Und da haben wir in den vergangenen Jahren immer sehr gute Erfahrungen gemacht. " Oliver Zipse, Produktions-Vorstand BMW

Lob für BMW von den örtlichen Politikern

Umgekehrt gibt es von den örtlichen Politikern fast nur Lob für BMW. Der Konzern habe der strukturschwachen Region im Dreieck von South- und North Carolina sowie Georgia neues Leben eingehaucht, so der Wirtschaftsminister von South Carolina, Bobby Hitt. Die Region habe über Jahre unter dem Verlust der Jobs in der Textilindustrie gelitten, das habe bis in die 90 er Jahre gedauert.

"BMW hat dann eine komplette Trendwende eingeleitet. Und was noch wichtiger ist: BMW hat uns unseren Stolz zurückgegeben. Wir haben gelernt, dass wir sehr viel anspruchsvollere Produkte bauen können als wir dies je getan hatten. Vor BMW waren wir ein Staat, der Rohstoffe und einfache Produkte herstellte. Heute bauen wir Autos für die ganze Welt. Und das machen wir sehr gut." Bobby Hitt, Wirtschaftsminister von South Carolina

Wie alle regionalen Politiker weiß Bobby Hitt genau, dass etwa 70 Prozent aller Autos, die BMW in Spartanburg produziert, in den Export wandern. Und er weiß, wie stark die Region vom Münchener Autobauer abhängt. Dass der BMW-Aufsichtsrat ausgerechnet in Spartanburg den neuen Konzernchef kürt, ist deswegen auch ein politisches Signal.