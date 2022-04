Vom Bohrloch zur Tankstelle: Wer verdient am Sprit?

Öllager dienen auch der Spekulation auf höhere Preise

Das Öl von den verschiedenen Bohrlöchern eines Feldes wird dann erstmal zusammengeführt, egal, wem es gerade gehört. Es kann dann vor Ort gelagert werden, oder auch schon abtransportiert werden – per Pipeline oder Tanker in der Regel. Auch hier können sehr unterschiedliche Gewinnmargen entstehen. Sie werden erneut durch Spekulation und Angebot und Nachfrage bestimmt.

Öl lässt sich beispielsweise gut lagern, sagt Andreas Löschel. Denn es gebe weltweit sehr große und auch recht günstige Lagerkapazitäten. Das lädt auch die Eigentümer des Öls zur Spekulation ein. Die könnten sich dann überlegen, „ist der Preis augenblicklich so, wie ich mir das vorstelle. Dann verkaufe ich das Öl. Oder erwarte ich, dass der Preis noch steigen wird. Dann würde ich es erst mal in die Lager geben, und warten, bis der Preis noch mal anzieht.“ Überlegungen die eine zentrale Rolle im Umgang mit Erdöl spielten.

Charterraten für Öltanker können auch schwanken

Zum Lager hin oder auch nach der Lagerung, muss das Erdöl transportiert werden – meist über längere Strecken. Kommen Pipelines zum Einsatz, können deren Investitionskosten relativ linear abgeschrieben werden, sagt Kai Eckert vom EID. Letztendlich also zu einem recht stabilen Festpreis.

Anders sehe das aber beim Transport mit Tankern aus. „Natürlich spielt an der Stelle der Rohölpreis wieder eine Rolle, weil das Schiff ja auch angetrieben werden muss.“ Hinzu kommt die Verfügbarkeit von Tankern. Wie gerade in Folge der Corona-Pandemie bei der Containerschifffahrt zu sehen ist, können sich die Chartergebühren für Schiffe rasant und deutlich verändern.

In Folge des russischen Einmarsches in der Ukraine könnten sich beispielsweise gerade auch die Routen der Tanker ändern, so Rohstoffökonom Löschel. Fahre ein Tanker mit russischem Erdöl jetzt nicht mehr zu den Raffinerien nach Rotterdam, sondern nach China, dann sei das eine deutlich weitere Strecke. Der Tanker ist also für die gleiche Menge Öl deutlich länger gebunden. Entsprechend mehr Tanker bräuchte man also. Insgesamt aber sei der Ölmarkt an Schocks gewohnt, habe viele Beteiligte und sei recht flexibel, da er nicht „auf Kante genäht“ sei. Bei den Transportkosten geht Löschel deswegen nicht von größeren Preisaufschlägen aus.

Raffinerien sind meistens in der Nähe der Verbraucher

Ist das Öl gefunden, gefördert, gelagert, vielleicht schon mehrfach verkauft und über eine mehr oder weniger lange Strecke transportiert worden, dann wird es verarbeitet - zu den sogenannten Produkten. Das können Benzin und Diesel für die Tankstelle sein, aber auch Heizöl, Kerosin oder Vorprodukte für die chemische Industrie. Das geschieht in einer Raffinerie. Meist geschieht das in der Region in der später das Raffinerieprodukt verwendet wird. Aber auch die Förderländer haben Raffinerien für sich selber und den weiteren Export.

Bei der Ölversorgung, das sei ganz wichtig, so EID-Chefredakteur Eckert, muss jede Raffinerie in der Regel verschiedene Rohölsorten importieren – von den insgesamt mehr als 1.000 die es gibt. Das sei für die Betriebsabläufe besser. „Es gibt Raffinierien, die verarbeiten 20 und mehr verschiedene Rohölsorten. Und je nach Mengen- und Preisgewichtung wird dann eben dort der Produktionsprozess darauf abgestimmt.“

Raffinerien im Gegensatz zur Ölförderung meist in privater Hand

Die Raffinerien in Deutschland sind dabei in unterschiedlicher Hand, so Eckert. Es sei ein „vielschichtiger Markt“. „Natürlich betreiben die großen Ölkonzerne Raffinerien, aber es gibt eben auch genauso kleinere mittelständische Unternehmen, die die Raffinerien betreiben. In der Regel mit entsprechenden Finanzinvestoren im Hintergrund.“

Damit unterscheide sich der Raffineriemarkt deutlich von der Ölförderung. Während in den Förderländern das Öl mittlerweile vor allem in staatlicher Hand sei, so Löschel, wird das Öl in den Nutzerländern vor allem von Unternehmen verarbeitet.

Allerdings sei der Raffineriemarkt sehr konzentriert, betont er, da es nicht sehr viele Betreiber gebe. „Und deswegen ist natürlich die Gefahr, dass dort Marktmacht ausgeübt wird, auch immer sehr hoch. Es ist eben recht einfach, sich abzusprechen. Das braucht man ja gar nichts explizit zu machen. Das kann man auch implizit machen, um hier Preise tatsächlich oben zu halten.“ Deswegen sei die angekündigte Kontrolle durch Bundeskartellamt und Monopolkommission wichtig, dass man genau hinschaue, was dort gerade passiert.