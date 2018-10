Wer kontrolliert eigentlich die Sparkassen?

In den Verwaltungsräten der Sparkassen sitzen in der Regel Bürgermeister und Landräte, aber auch städtische Angestellte und Unternehmer. Die Kommunen sind nämlich die Träger der Sparkassen – und sie sollen den Vorstand überwachen. Kritiker meinen: Dafür sind sie gar nicht ausgebildet. Außerdem sei die Vergütung der Aufsichtsposten häufig mehr als großzügig, was die Frage der Unabhängigkeit aufwerfe. Als die Europäische Bankenaufsicht auf mögliche Interessenkonflikte verwies, wehrten sich mehrere kommunale Verbände heftig. Die Sparkassengesetze seien Ländersache, und das System habe sich insgesamt bewährt.

Verwaltungsräte oft selbst Kunden der Sparkasse

Zu den schärfsten Kritikern gehört der Frankfurter BWL-Professor Ralf Jasny. Er zweifelt nicht nur grundsätzlich an der Eignung der kommunalen Kontrolleure; er prangert zudem an, dass viele Verwaltungsräte gleichzeitig Kreditkunden der Sparkasse seien. Umstritten ist auch die Frage, was mit dem Gewinn der Sparkassen passiert. An die Kommune ausschütten müssen sie ihn nicht – es bleibt bei freiwilligen Spenden. Das stört aber alle, die die Sparkassen gerne stärker in die Pflicht nehmen würden.