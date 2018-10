Wer bekommt den Wirtschaftsnobelpreis?

Es ist schwer, es allen recht zu machen. In den letzten beiden Jahren sind Ökonomen mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet worden, die sich mit relativ praktischen Fragen des Lebens beschäftigen: Wie zum Beispiel gute Verträge aussehen? Oder wie man die Bürger dazu bringt fürs Alter vorzusorgen. Doch mit diesen Entscheidungen hat sich das Komitee nicht nur Freunde gemacht. Zu banal, zu wenig wissenschaftlich, lautete die Kritik. In den Jahren davor war es häufig umgekehrt – da fragte man sich, welchen Wert haben hochkomplizierte Modelle, die von unrealistischen Annahmen ausgehen.

Bisher nur eine weibliche Preisträgerin

Wird es diesmal einen goldenen Mittelweg geben? Klare Favoriten für den Wirtschaftsnobelpreis gibt es nicht. Der Schweizer Ernst Fehr taucht immer wieder auf, der allerdings auf dem gleichen Gebiet forscht, wie der Preisträger des letzten Jahres. Ein Europäer oder Asiate wäre mal eine Abwechslung zu den vielen Amerikanern, oder auch mal eine Frau! Bislang gab es nur eine weibliche Preisträgerin überhaupt. Kandidatinnen gäbe es: Die Entwicklungsökonomin Ester Duflo oder Anne Krueger, die die Globalisierung immer wieder kritisch hinterfragt.

Sonderstellung unter Nobelpreisen

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften nimmt unter den Nobelpreisen eine Sonderstellung ein: Er wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. 2009 erhielt erstmals eine Frau diesen Preis. Und bei den männlichen Preisträgern überwiegen deutlich Ökonomen, die an US-Universitäten oder in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben. Der Wirtschafts-Nobelpreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er geht nicht auf Alfred Nobels Testament zurück, sondern wurde erst nachträglich von der Schwedischen Reichsbank gestiftet - "in Gedenken an Alfred Nobel". Der Anlass war der 300. Geburtstag der Bank.