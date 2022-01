Wenn das Geschäft nicht läuft: Ein Spielwarenhändler erzählt

Für Spielzeughändler Christian Krömer war es ein schwieriges Weihnachtsgeschäft. Lieferengpässe in der Vorweihnachtszeit konnte er gerade so abfedern, weil er sich mit Ware bevorratet hatte. Doch dann kam das, was der Schrobenhausener befürchtet hatte: die 2G-Regel für den Handel. Der Umsatz lag in der Zeit um 35 Prozent unter dem Vorkrisenniveau, so der Handelsverband Deutschland.

"Da haben wir uns natürlich gedacht, dass der Umsatz nach unten gehen wird. Auf der anderen Seite, war ich auch ein bisschen erleichtert", sagt Krömer. Denn es war ihm klar, dass es dadurch im Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr keinen "harten" Lockdown geben würde: "Das Schlimmste ist, wenn man für den Kunden nicht da sein darf."

Zum Artikel: Corona und 2G sorgen für verheerendes Weihnachtsgeschäft

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Krömer weiß, wovon er spricht. Denn im Jahr 2020 musste auch er seine 24 Filialen ab dem 16. Dezember schließen. Der Lockdown brachte ihn wie viele andere in Bedrängnis. "Das Schlimmste in der kompletten Zeit war sicherlich, dass wir unseren Mitarbeitern erklären mussten, dass sie in Kurzarbeit gehen müssen. Man hat auch eine gewisse Verantwortung für seine Mitarbeiter. Und denen sagen zu müssen, hey wir haben nicht geöffnet, das war für uns vorher unvorstellbar", so der Unternehmer. Vorher habe er gar nicht gewusst, wie Kurzarbeit funktioniert. Leider wisse er es jetzt, sagt er.

Froh, dass die 2G-Regel für Spielwarengeschäfte aufgehoben wurde

Nachdem das Weihnachtsgeschäft vorbei ist, ist Zeit durchzuatmen. Krömer schaut in seinen Filialen nach dem Rechten. Zum Beispiel in Pfaffenhofen an der Ilm. Hier werden Weihnachtsgutscheine eingelöst, ansonsten läuft das Geschäft langsam an. Der Unternehmer ist froh, dass die 2G-Regel für Spielwarengeschäfte inzwischen wieder aufgehoben wurde. Dennoch habe er ein Drittel weniger im Jahresendgeschäft verdient. Immerhin könne er bislang seine Mitarbeiter weiterbeschäftigen, so Krömer.

Viele Kunden kaufen mehr online ein

Eine Erleichterung auch für Verkäuferin Sabine Kesting aus der Pfaffenhofener Filiale. Sie geht eine Liste durch. Die Renner an Weihnachten seien zum Beispiel ein Spielzeugauto für ganz kleine Kinder oder Murmelbahnen und Puppenbetten gewesen.

Die Kunden, die in den Laden kommen, lassen sich Kesting zufolge gerne beraten, auch wenn viele andere jetzt mehr online kaufen: "Die Kinder gehen doch gerne ins Spielzeuggeschäft und schauen sich die Spielsachen selber an. Einfach mal anfassen und anfühlen ist doch was Anderes als immer nur online zu kaufen."

Durch das Onlinegeschäft Entlassungen vermeiden

Der Onlinehandel hat den Einzelhandel in Bedrängnis gebracht. Viele Händler mussten sich anpassen, sagt Spielwarenunternehmer Christian Krömer. Aber für ihn sei es eigentlich gar nicht so schwer gewesen, sich umzustellen. Durch das Geschäft im Onlinehandel habe er sogar Entlassungen vermeiden können. "Unser Onlineanteil ist deutlich gestiegen im Vergleich zu vor Corona. Wir haben ein bisschen wie ein Start Up gearbeitet. Wir haben unseren Onlineshop komplett gerelauncht, mehr auf mobil getrimmt. Und sind auch auf einige Marktplätze gegangen."

Auch auf großen Online-Verkaufsportalen ist Krömer inzwischen vertreten. Getreu dem Motto: Wer mithalten will, muss beweglich bleiben. Auch in diesem Jahr will Christian Krömer die Corona-Krise möglichst ohne Entlassungen bewältigen.