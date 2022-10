Weniger Rohöl: So wollen die Erdölstaaten den Ölpreis erhöhen

Der Staatenbund OPEC+, der größten Öl-Förderländer der Welt, verknappt sein Erdöl-Angebot. Ab November sollen täglich zwei Millionen Barrel Öl weniger gefördert werden, als bisher. Das entspricht gut zwei Prozent der weltweiten Förderung. Aus den Ländern, die zu dem Interessenbund gehören, kommen insgesamt 40 Prozent des weltweit geförderten Öls.

Ölpreis hatte zuletzt deutlich nachgegeben

Die 23 Mitglieder des Ölkartells wollen so die Preise für das Rohöl wieder in die Höhe treiben, nachdem diese seit Juni um rund ein Drittel nachgegeben hatten – von 140 Dollar pro Barrel auf jetzt ungefähr 90 Dollar. So stark hatte die OPEC+ zuletzt vor über zwei Jahren die Förderung eingebremst – zu Beginn der Corona-Pandemie.

Allerdings wird die Förderung von Rohöl nicht wirklich um zwei Millionen Barrel täglich sinken, denn schon jetzt wird weniger Rohöl an die Erdoberfläche geholt, als eigentlich geplant. Nigeria, Angola und Russland fördern weniger, als sie laut der OPEC-Quotenregelung dürften.

OPEC-Entscheidung könnte Benzin und Heizöl verteuern

Die Entscheidung könnte die vom russischen Angriffskrieg ausgelöste globale Wirtschaftskrise verschärfen, kommt die Kürzung doch vor dem Winter und dürfte Heizöl und Benzin verteuern. Politischen Einfluss könnte die Entscheidung auf die USA haben: Höhere Preise an den Tankstellen könnten eine Rolle bei den Kongress-Zwischenwahlen im November spielen.