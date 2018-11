Für weniger Müll: Zwei Würzburgerinnen wollen New York verändern

An manchen Tagen müssen sich Theresa und Corinna ihren Weg durch New York regelrecht bahnen. Die beiden Schwestern sind als Töchter eines Amerikaners und einer Deutschen in Würzburg aufgewachsen und vor sechs Jahren nach Brooklyn gezogen. Sie waren schockiert, wie hier mit der Umwelt umgegangen wird.

"Jeder nimmt sich am Tag einen Café und mittags einen Eiskaffee. Und abends noch was. Das sind jedes Mal drei bis vier Plastikflaschen pro Person, die jeden Tag im Müll landen. Und da muss umgedacht werden. Jeder braucht eine Wasserflasche und einen Kaffeebecher, der wiederverwendet werden kann. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns aus dem Müll hier freischaufeln können." Theresa Williams, Jungunternehmerin

Waschsalon für ein nachhaltiges New York

Corinna und Theresa wollen New York vom Dreck befreien. Und weil es in New York sogar schwierig ist, saubere Wäsche zu bekommen, haben die Schwestern genau da angefangen. Dafür haben sie ihre Karrieren als Modejournalistin und Produktdesignerin an den Nagel gehängt - und in Brooklyn einen Waschsalon eröffnet, in dem nahezu kein Müll produziert werden soll.

"Dass Nachhaltigkeit eines der wichtigsten Unternehmenswerte sein würde, mussten wir eigentlich gar nicht aussprechen. Das war für uns von vornherein klar. Wir sind so aufgewachsen, das gehört zu unsrem Lebensstil dazu." Theresa Williams, Jungunternehmerin

Das Waschpulver bei Theresa und Corinna ist Bio - und wird in Gläsern portioniert. Die Milch im Waschsalon-Café gibt es in Flaschen. Und natürlich bieten die Schwestern keine Plastik-, sondern wiederverwendbare Kaffeebecher an. Die energiesparenden Waschmaschinen stammen aus Europa. Das Konzept scheint aufzugehen. Es fehlt jedenfalls nicht an Kunden, die hier für einmal Waschen und Trocknen gern zwei Dollar mehr als in einem herkömmlichen Salon zahlen.

"Die meisten Waschsalons sind extrem alt und schmutzig, echt eklig. Dieser hier ist so ziemlich der einzige, der ohne Chemikalien auskommt. Ich komme aus Moskau und für mich fühlt sich das wie ein Dritte-Welt-Land an, dass Du normal keine Waschmaschine in der Wohnung hast." Daniela, Waschsalon-Kundin

New Yorker Altbauten: Es fehlt an Waschmaschinen

Waschsalons genießen in New York eine besondere Nachfrage. Der Grund: Wegen fehlender Anschlüsse und unzureichenden Wasserdrucks ist der Einbau von Waschmaschinen in den meisten Altbauten New Yorks verboten. Millionen Menschen müssen daher ihre Wäsche regelmäßig in einen der rund 3.000 Salons in der Stadt bringen. Drinnen sieht es da meist nicht viel sauberer aus als draußen: eine gefundene Nische für die zwei Schwestern.

Über 6.200 Menschen arbeiten daran, die Riesenstadt vom Müll zu befreien. New York hat acht Millionen Einwohner und den größten Stadtreinigungsbetrieb der USA. Die Behörden sind schlichtweg überfordert, weiß Bridget Anderson von der New Yorker Stadtreinigung. Sie begrüßt das Engagement der beiden jungen Einwanderinnen aus Franken.

"New York ist die am dichtesten besiedelte und größte Stadt in den USA, außerdem eine Immigranten-Stadt. Ständig ziehen Leute her und wieder weg. Wir müssen pausenlos über unsere Richtlinien informieren. Und das in zehn, in zwanzig verschiedenen Sprachen. Wir überlegen ständig, wie wir es schaffen, dass die New Yorker unsere Abfall-Regeln befolgen. Jede Änderung ist mühsam." Bridget Anderson, New Yorker Stadtreinigung

Der Traum: "Zero Waste" - Stadt ohne Müll

Im Waschsalon dreht sich für Theresa und Corinna alles darum, neue Lösungen zur Müllvermeidung zu finden und auf diese Weise auch Großkunden, die so zu Mitstreitern der "Zero Waste"-Idee werden wollen. Ein angesagtes Hotel in Brooklyn ist bereits mit im Boot. Aber die zwei jungen Würzburgerinnen schielen auf mehr. Ihr Traum: den Rest der Stadt für ihr Projekt zu begeistern, um aus New York eine nachhaltige Metropole zu machen.