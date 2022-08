Weniger Mehrwertsteuer auf Gas – Was bringt das?

Am direktesten formuliert es Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages. Die Maßnahme sei aus Sicht von Unternehmen "akademischer Unsinn". Die Mehrwertsteuer auf Gas zu senken sei grundsätzlich keine schlechte Idee, den Unternehmen bringe sie aber überhaupt nichts.

Unternehmen profitieren nicht von Senkungen der Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist in Unternehmen ein durchgereichter Posten. Das bedeutet, dass Betriebe die Steuer zurückbekommen. Wie hoch sie ist, spielt für die Finanzlage des Unternehmens deshalb keine Rolle. Die Gasumlage aber müssen die Betriebe sehr wohl bezahlen. Die Belastung ist also größer geworden, während die gesenkte Mehrwertsteuer keine Entlastung bringt.

Gezielte Förderung von betroffenen Betrieben gefordert

Um Unternehmen wirklich zu helfen, hätte es mehr Sinn gemacht, die systemrelevanten Betriebe konkret zu entlasten, so Peteranderl. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), sieht das genauso. Die Unternehmen bräuchten jetzt dringend Maßnahmen, die ihre Kosten effektiv senken, so Brossardt. Möglich seien seiner Ansicht nach Ausnahmen von der Gasumlage für besonders stark betroffene Unternehmen oder eine gestreckte Zahlung über einen längeren Zeitraum hinweg. Dadurch würde die Gasumlage niedriger ausfallen. Die Industrie und Handelskammer sieht für Unternehmen ebenfalls keine Entlastung in der Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas.

Entlastung von Privathaushalten?

Inwiefern die Privathaushalte von der gesenkten Mehrwertsteuer profitieren, ist derzeit noch unklar. Denn das liegt im Ermessen der Energieversorger. Die können die finanziellen Entlastungen an die Verbraucher weitergeben, müssen das aber nicht tun. "Ich erwarte von den Unternehmen, diese Entlastung eins zu eins an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Die Gerechtigkeitsfrage ist für unseren Zusammenhalt entscheidend!", twitterte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ob sich die Energieversorger an diesen Appell halten, werden sie selbst entscheiden.