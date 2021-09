Wenig weibliche Start-ups: Frauen-Netzwerk will das ändern

Start-ups, also Unternehmen mit einer guten Idee, aber wenig Startkapital, werden hauptsächlich von Männern ins Leben gerufen. Ein neues Frauennetzwelt will das ändern, indem es Gründerinnen unterstützt und zur Finanzierung und damit zum Erfolg beiträgt.

Start-up aus der Gesundheitsbranche

Die Idee für ihr Produkt hat Nadine Wunderlich nach der Geburt ihrer Kinder. Handys und Computer haben sich stets technisch weiterentwickelt - das Babyphone seit den 80er-Jahren nur wenig. Daher tüftelt die promovierte Pharmazeutin an einem neuen Prototyp: einem Baby-Armband für die digitale Elterngeneration. Das Leevi Babyband misst die Gesundheits- und Schlafdaten von Kindern von 0 bis 3 Jahren. Es soll Eltern helfen, ihre Intuition zu stärken und es soll somit auch die Gesundheit von Kindern fördern, so die Gründerin. Viele Eltern machen sich in den ersten Lebensjahren der Kinder große Sorgen, unter anderem vor dem plötzlichen Herztod. Auch dem soll das Babyband vorbeugen.

Nadine Wunderlich ist von ihrem Produkt überzeugt und gründet im April 2020 zusammen mit ihrem Mann Björn ein Start-up.

Wenig weibliche Gründerinnen

Damit ist sie eine Ausnahme. 2020, heißt es im aktuellen "female founders report", gründeten in Deutschland nur 11,9 Prozent Frauen ein Start-up. Etwas besser sieht es in Bayern aus. Im Freistaat beträgt der Anteil 16 Prozent.

Vor allem im High-Tech-Bereich sind weibliche Gründungen selten, sagt Claudia Schlebach, Beraterin bei der Industrie- und Handelskammer. Das fängt schon in der Ausbildung an. Frauen erhalten auch weniger Kapital. Zu Unrecht, wie sie sagt: "Am Ende, wenn die Frauen gestartet haben und wenn man die Performance misst, und die Zahl der Arbeitsplätze, die entstehen, dann kann man durchaus sagen, dass die Frauenteams erfolgreicher sind."

Neues Frauen-Netzwerk unterstützt und berät

Die zweifache Mutter Nadine Wunderlich promovierte in Heidelberg an der Uniklinik und arbeitete als Beraterin in der Industrie. Hilfe bei Fragen der Finanzierung und des Marketings holt sie sich bei Michaela Rudorfer. Die Beratung ist kostenlos. Die erfahrene Investmentbankerin gründete zusammen mit 60 weiteren Managerinnen diesen Sommer das Frauennetzwerk "Encourageventures". Bislang sind 300 Investorinnen eingestiegen. "Die Vision von Encourageventures ist, dass wir wirklich mehr Vielfalt in die deutsche Gründerinnenszene und auch Investorinnenszene bringen wollen", sagt Wunderlich.

Prominente Mitglieder

Mit dabei sind auch Douglas-Chefin Tina Müller oder die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. Bereits 230 von Frauen geführte Start-ups haben sich bei "Encourageventures" angemeldet. Damit sind sie nach eigenen Angaben Deutschlands größtes Investorinnen-Netzwerk.

Michaela Rudorfer gibt Nadine Wunderlich nicht nur Tipps. Die 37-jährige Betriebswirtin hat in das Start-up investiert. Nächstes Jahr soll das Babyband aus München auf den Markt kommen. Danach wollen die Gründerinnen in die USA, nach England und Kanada expandieren.