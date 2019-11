Weltwirtschaftsklima fällt auf Zehnjahrestief

Der Weltklima-Index fiel im vierten Quartal auf minus 18,8 Punkte von minus 10,1 Punkten im Vierteljahr davor, so das Ergebnis der Umfrage der Münchner Wirtschaftsforscher unter 1230 Experten aus 117 Ländern stützt. Das ist der schlechteste Wert seit der Finanzkrise vor rund 10 Jahren.

Unsicherheit belastet weiterhin die Wirtschaft

Die Weltkonjunktur kühlt sich weiter ab, so fasst Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis zusammen. Die weiter schwelenden Handelskonflikte rund um den Globus und Risiken wie der Brexit machen der Weltwirtschaft zu schaffen. Die befragten Experten erwarten nun weniger Wachstum beim Welthandel, einen schwächeren privaten Konsum und eine niedrigere Investitionstätigkeit. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden Monate beurteilen sie deutlich schlechter als bisher.

Weltweit läuft es schlecht

In nahezu allen Regionen habe sich das Wirtschaftsklima verschlechtert, erklärte der Ifo-Chef. Dabei sei in den Schwellenländern, hauptsächlich in Asien, insbesondere die Lagebewertung ungünstiger ausgefallen. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, allen voran in den USA hätten sich die Einschätzungen für die kommenden Monate verschlechtert. Die Auswirkungen des seit rund einem Jahr ungelösten Handelskonflikts zwischen den USA und China, immerhin den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, sind damit unübersehbar.