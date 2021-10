Weltweiter Robotik-Boom – auch Kuka profitiert

Noch vor einem Jahr steckte Kuka tief in den roten Zahlen. Dieser Trend hat sich umgekehrt. In den ersten neun Monaten diesen Jahres erwirtschafteten die Augsburger sprunghafte Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz, und sie verdienten operativ 45 Millionen Euro.

Hohe Nachfrage in verschiedenen Branchen

Dem Unternehmen helfen dabei gleich mehrere Entwicklungen in den verschiedensten Industrien, die alle eines gemeinsam haben: mehr Automatisierung in den Fabriken. So verzeichnet Kuka eine deutlich steigende Nachfrage zum Beispiel von Herstellern von Konsumgütern, aber auch aus dem Bereich Online-Handel. Versender wie Amazon und Co. leben von riesigen Logistik-Zentren, in denen immer mehr Roboter benötigt werden, um Waren zu sortieren und zu verpacken.

Bayerische Autobauer investieren

Aber auch klassische Kunden wie die Auto-Hersteller investieren. Sie bestellen neue Roboter und Anlagen, weil sie vermehrt Elektro-Autos und Batteriesysteme produzieren. In den entsprechenden Fabrikstraßen ist der Automatisierungsgrad noch einmal höher als im klassischen Automobilbau. Zuletzt meldete Kuka Großaufträge von den beiden bayerischen Branchengrößen Audi und BMW.

Robotikmarkt wächst

Diese Trends beflügeln auch den Robotikmarkt insgesamt. Demnach ist die Zahl industrieller Roboter in Fabriken rund um die Welt binnen eines Jahres um 10 Prozent gestiegen – auf jetzt 3 Millionen. So berichtet der Weltverband IFR (International Federation of Robotics) von einer global hohen Nachfrage und von zweistelligen Wachstumsraten, insbesondere in China. In Europa ist Deutschland mit Abstand der wichtigste Markt für Industrieroboter. Nach Zahlen der IFR ist hierzulande jeder dritte in Europa Industrieroboter im Einsatz. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 20.000 neue Roboter installiert. Damit liegt die Bundesrepublik im weltweiten Vergleich auf Platz fünf, hinter China, Japan, Südkorea und den USA.

Rohstoffmangel bremst die Branchen

Ähnlich wie die Auto-Industrie klagen auch die Spezialisten für Robotik und Automatisierung über einen Mangel an Rohstoffen und Bauteilen. So klagen mehr als 90 Prozent der Unternehmen über Einschränkungen und Probleme in den Lieferketten. Dabei fehlt es nicht nur an Elektronikbauteilen wie Chips, sondern auch an Metall-Erzeugnissen und Kunststoffen