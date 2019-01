Weltweite Pleitewelle erwartet

Der Kreditversicherer Euler Hermes prognostiziert ein Plus bei den Insolvenzen von sechs Prozent. Das geht aus einer neuen Studie der Allianz-Tochter hervor.

Kredite werden teurer, gleichzeitig Unternehmen stark verschuldet

Immer mehr Firmen dürften weltweit in Turbulenzen kommen. Der Kreditversicherer sieht dafür gleich mehrere Gründe. Die Zeit des billigen Geldes ist langsam vorbei. Kredite werden wieder teurer. Gleichzeitig sind die Unternehmen so stark verschuldet wie noch nie. Zusätzlich gibt es in einigen Ländern neue Insolvenzregeln.

Euler Hermes: etwa 20 Prozent mehr Insolvenzen in China erwartet

Außerdem ist China inzwischen verstärkt bereit, Firmen wirklich pleite gehen zu lassen. So rechnet Euler Hermes in China mit 20 Prozent mehr Insolvenzen. In Europa werden demnach in Frankreich, Spanien und Italien mehr Geschäfte aufgeben – und insbesondere in Großbritannien.

Steigende Pleitezahlen in Großbritannien durch Brexit

Angesichts des unsicheren Brexits sind dort zuletzt die Pleitezahlen stark angestiegen. Sollte es zu einem ungeordneten Austritt aus der EU kommen, dürften die Insolvenzen auf der Insel in diesem Jahr sogar um 20 Prozent zulegen. Deutschland steht der Prognose zufolge noch gut da. Hier soll es nicht mehr Pleiten geben. Aber anders als in den vergangenen Jahren soll die Zahl auch nicht mehr sinken. Und sollte es tatsächlich zu einem Brexit ohne verbindlichen Abschiedsvertrag kommen, könnten doch mehr Betriebe ins Straucheln geraten.