Weltverbrauchertag: Wie funktioniert nachhaltiger Konsum?

"Pass auf deine Mäuse auf" – das ist das Motto der Verbraucherzentralen in dieser Woche. Bis Freitag noch werden kostenfreie Online-Vorträge angeboten, die sich beispielsweise mit In-App-Käufen beschäftigen, mit den Tücken von Vergleichsportalen und Identitätsdiebstahl im Internet.

Verbraucher-Schwerpunkt "Nachhaltigkeit"

Der Verbraucherservice Bayern beschäftigt sich diese Woche mit dem Trendwort "Nachhaltigkeit" und all seinen Facetten. In Vorträgen und Ausstellungen werden Konsumentinnen und Konsumenten darüber informiert, wie nachhaltiges Einkaufen funktioniert, wie Ressourcen und das Klima geschützt werden können und was hinter grünen Geldanlagen steckt. Der Schwerpunkt dieser Info-Woche liegt auf der Frage, was der Einzelne zum nachhaltigen Konsum beitragen kann.

Über die Grenzen blickt das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland und stellt sieben nachhaltige Initiativen in Europa vor, die zum Nachahmen ermutigen sollen. Dabei geht es von österreichischen Reparatur-Gutscheinen bis hin zum kostenlosen Nahverkehr in Luxemburg.