Verbraucherrechte: Was tun, wenn die Hotline nicht hilft?

Je länger die Geschäfte geschlossen sind, desto mehr scheint sich ein Problem zu verstärken, das schon lange bekannt ist: Unternehmens-Hotlines sind oft nur schwer zu erreichen - und wenn man durchkommt, wird oft nur in Mikro-Schritten geholfen. Ein Beispiel:

Familie Engelt wollte sich Anfang Januar ein Laufband kaufen. Es erschien so logisch: Das Fitnessstudio ist zu, Mutter und Tochter arbeiten viel im Homeoffice und was kann man sich Besseres gönnen, als ein High-End-Sportgerät für daheim? Vom Workout-Wohnzimmer direkt in die Dusche, so die Idee, erzählt Tochter Sophie: "Fürs Laufen draußen war es zu kalt und ich fand das eine gute Idee, weil ich hauptsächlich von Zuhause aus Sport mache. Und dann haben wir das kurz besprochen und meine Mutter hat’s relativ schnell gekauft."

Laufband wird zum Hamsterrad beim Kundenservice

Für 500 Euro sollte das 30 Kilo schwere Laufband mit Tablet-Halterung, passender App und handlicher Fernbedienung mehr Bewegung in das Lockdown-Leben bringen. Nur leider ließ sich die Geschwindigkeit nicht regulieren. Das Laufband war immer gleich schnell. Und zwar richtig schnell. Damit begann eine schier endlose Hotline-Odyssee: "Rücksendeetikett war nicht dabei. Wir haben dann über’s Online-Service-Center eine Email geschrieben und haben halt beschrieben, was das Problem ist. Und dann kam nur die Antwort mit der Bitte um ein Video - und daraufhin kam dann keine Antwort mehr. Und dann hat der ganze Spaß mit den Kontaktversuchen angefangen."

Dieser "Spaß" zog sich über vier Wochen und acht dokumentierte Versuche hin, bei denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Servicehotline immer wieder wissen wollten, was denn genau das Problem sei. Mutter Engelt platzte irgendwann die Hutschnur, erzählt Sophie: "Und dann, beim letzten Anruf … also meine Mutter hat die Frau vom Callcenter wirklich ein bisschen zur Schnecke gemacht, hat sich gleichzeitig entschuldigt, dass sie das jetzt abbekommt."

Service-Mitarbeiter sind geschult darin, zu deeskalieren

Genau diese Art von Service-Telefonat ist der Klassiker: Die Kunden sind wütend, denn sie haben ein Problem und am anderen Ende der Leitung ist endlich jemand, der ihnen zuhört. Je länger es gedauert hat, an dieses andere Ende zu kommen, desto größer ist die aufgestaute Wut.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am anderen Ende wissen das. Ihre Aufgabe ist es, der Kundschaft ein gutes Gefühl zu geben. Am besten ein Ja. Und wenn auch nur unter Vorbehalt. Im Idealfall gibt es genaue Richtlinien und die Service-Mitarbeiter wissen, was in welchem Fall zu tun ist. Bei der Laufbandfirma scheint das nicht so gewesen zu sein. Das dürfte der Grund sein, warum Familie Engelt immer und immer wieder gebeten wurde, ihr Problem zu schildern.

Am besten gleich ein Einschreiben mit Frist schicken

Am Ende hat es zwar funktioniert. Eine Spedition hat das Laufband abgeholt. Aber es hätte auch ohne telefonischen Ausraster funktionieren können, sagt Eva Traupe vom Verbraucherservice Bayern. Ihr Vorschlag: Einschreiben, Fristsetzung.

Die Juristin Traupe kennt haufenweise Hotlines, wo die Kundschaft hingehalten, überredet und vertröstet wird. Sie sagt: Deshalb ist das beste Callcenter in Wahrheit ein Brief. Darin schreibt der Kunde seinen Wunsch nach einer Reklamation einfach auf, legt eine Frist bis zur Beantwortung fest – dann gerne auch in strengem Ton – und das ganze wird per Einschreiben verschickt.

"Das scheint zuerst mehr Aufwand zu sein. Im Endeffekt ist es aber ein deutlich geringerer Aufwand, als wenn ich stundenlang in verschiedenen Hotlines hänge und zum Schluss ist überhaupt nichts gewonnen." Eva Traupe, Verbraucherservice Bayern

Denn das Einschreiben schafft die rechtliche Sicherheit, dass der wirkliche Vertragspartner mit dem Kundenwunsch behelligt wird – und nicht irgendein Hotline-Mitarbeiter, der nur von dem Unternehmen beauftragt wurde.

Hotlines besser bei Nachfragen beanspruchen

Manchmal haben Kundinnen und Kunden aber auch ein wirklich dringendes Anliegen, eine Nachfrage oder sie wollen noch etwas nachverhandeln – dann kann der Anruf bei der Hotline doch die bessere Wahl sein.

Im Internet finden sich für solche Verhandlungen viele Tipps: Beispielsweise einfach auflegen und nochmal anrufen, sobald das Gespräch zu kippen droht. Oder mit rhetorischen Kniffs auf die Kundenfreundlichkeit abzielen, um den Hotline-Mitarbeiter zum Ziel zu manipulieren. Die Verbraucherrechtlerin Traupe rät hingegen dazu, sich vorab über die eigenen Rechte zu informieren.

"Pauschale Sätze wie ‚Ich kenne meine Rechte‘, das beeindruckt niemanden. Wenn Sie aber beispielsweise den Unterschied zwischen gesetzlicher Gewährleistung und Garantie kennen und damit schon mal demjenigen, der es Ihnen verkauft hat, sagen können, dass es keinesfalls nur eine Frage ist, was der Hersteller bereit ist zu tun oder nicht, sondern dass er als Händler durchaus in der rechtlichen Verantwortung steht – dann sind Sie oft schon ein ganz erhebliches Stück weiter." Eva Traupe

Generell rät Traupe dazu, sich nicht abwimmeln zu lassen. Das Verbraucherrecht sei generell eher auf der Seite der Käuferinnen und Käufer.

Und wenn alles nichts nützt und man nicht durchkommt – auch nicht per Post oder in den sozialen Medien, wenn der Formbrief vom Anwalt oder von der Verbraucherberatungsstelle nicht helfen, wenn nicht mal private oder vom Bund beauftragte Schlichtungsstellen etwas ausrichten können – dann bleibt jedem und jeder immer noch der Gang zum Anwalt.