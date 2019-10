Weltspartag: So legen Sie Geld für Ihre Kinder zurück

Früher war die Welt noch in Ordnung: Da gingen die Kinder am Weltspartag mit dem Sparschwein zur Bank und zahlten Münzen aufs Sparbuch ein. Später gab es dafür viele Zinsen. Das ist leider schon lange nicht mehr so.

Sparbuch lohnt sich nicht mehr

Das Geld zur Bank tragen und auf das Sparbuch legen, bringt gar nichts mehr, denn Zinsen gibt es kaum noch. Anleger von über 100.000 Euro müssen bei manchen Banken sogar mit Negativzinsen rechnen. Die Geldhäuser leiden unter dem Strafzins der Europäischen Zentralbank, der finanzielle Druck steigt immer mehr.

Vorsorgen ist trotzdem möglich

Finanziell für die Kinder vorzusorgen ist trotzdem möglich. Die Verbraucherzentrale Bayern rät zu Anlagen in sogenannten Minderjährigendepots. Die Anlage läuft dann auf den Namen des Kindes und ist dadurch kostenfrei.

"Das ist eine sehr renditeträchtige Möglichkeit, langfristig zu sparen, zum Beispiel mit Indexfonds. Das ist eine weitere Möglichkeit, quasi auch am Aktienmarkt für die Kinder zu sparen." Sascha Straub, Finanzexperte Verbraucherzentrale München

Aktienanleihen sind mit Risiken verbunden

Ein Minderjährigendepot bringt Steuervorteile, ist kostenfrei und kann langfristig Rendite abwerfen. Schwierig wird es, wenn das Kind später plötzlich Geld braucht. Aktien sind Schwankungen unterworfen, der Verkauf in einer Niedrigphase kann zu starken Verlusten führen. Und ein Restrisiko bleibt immer.

Immobilien als Geldanlage

Beliebt ist auch der Kauf von Immobilien als Geldanlage für die Kinder. Der Wohnungsmarkt boomt und Immobilien steigen derzeit in der Regel im Wert. Dennoch kann der Kauf einer Wohnung Risiken bergen. Lebt die Familie nicht selbst in dem Objekt, kann sie von Mietern betrogen werden. Auch können Reparaturen am Haus anfallen, die unter Umständen sehr teuer sind.

Entscheidung liegt bei jedem selbst

Wie das Geld den Kleinen am besten zu Gute kommt, muss jede Familie letztendlich selbst entscheiden. Eine goldene Lösung gibt es nicht.