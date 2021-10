Weltspartag: Neobroker mischen die Finanzmärkte auf

Sparen mit Aktien – das war früher noch Menschen mit viel Zeit und Wissen vorbehalten. Da wurden in der Tageszeitung die Börsenkurse vom Vortag studiert, man saß davor und umkringelte die vielversprechenden mit dem Textmarker.

So viel anders ist es nicht, was Simon Stepper heute macht. Allerdings in vergleichsweise atemberaubender Geschwindigkeit. Auf seinem Smartphone hat er die Apps Scalable Capital und Trade Republic runtergeladen. Beide gehören zu einer neuen Generation Fintechs, also junge Finanzunternehmen. Sie ermöglichen es, schnell und unkompliziert sowohl in ETF’s als auch in einzelne Aktien zu investieren.

Ein Aktiendepot wie ein Social Media Feed

Alles, was Stepper dazu braucht, sind ein Smartphone und sein Fingerabdruck. Sobald er sich identifiziert hat, scrollt er durch die Aktienkurse wie davor durch seine Social Media Feeds. Heute wird er Aktien im Wert von gut 300 Euro kaufen.

Das Besondere daran: Er zahlt fast nichts für solche Trades. Denn die Neobroker bieten eine schöne Oberfläche und leichte Handhabung an, aber auch wenig Service. So können sie es sich leisten, nur Centbeträge pro Vorgang zu verlangen. Andere verlangen geringe prozentuale Anteile oder steigen gleich auf eine Flatrate um, die sich schon ab wenigen Handelsvorgängen pro Monat lohnt.

Neobroker sind eher nichts für langfristige Anlagen

Für Simon Stepper ist das alles aber mehr als nur eine nette Art, virtuelles Geld hin- und herzuschieben. Er möchte mit seinem Depot auch fürs Alter vorsorgen. Eigentlich sei das eine ungewöhnliche Herangehensweise, sagt Benjamin Loos. Er ist Professor für Digital Finance an der TU in München und sagt, dass die Apps durchaus dazu verleiten, öfter am Tag nach dem Geld zu schauen.

Und wer öfter nachschaut, sieht auch öfter, wenn die Kurse fallen. Das kann zu Übersprungshandlungen und vorschnellen Käufen oder Verkäufen führen. Und Statistiken zeigen, so Loos, dass häufiges Handeln an der Börse fast immer zu langfristigen Verlusten führt. Deshalb rät Loos dazu, Geld, das langfristig mehr werden soll, eher ruhen zu lassen.

Großer Einfluss auf etablierte Banken

Ziemlich begeistert von Neobrokern ist hingegen Thomas Kehl. Er hat den Youtube-Kanal Finanzfluss und gilt als Geld-Influencer. Kehl sagt, es sei spannend zu erleben, wie Neobroker den Druck auf die großen Banken und Handelsplätze erhöhen.

Wo vor wenigen Jahren noch viel weniger Auswahl zu viel größeren monatlichen Sparsummen der Standard war, ist es heute üblich, mit sehr wenig Geld ins Aktiengeschäft einzusteigen. Das neue Geschäftsmodell beruht darauf, mit günstigen Angeboten und einem sehr niedrigschwelligen Zugang vor allem die jungen, technikaffinen Zielgruppen auf das Börsenparkett zu holen.

Viel mehr junge Aktionärinnen und Aktionäre

Und das scheint tatsächlich zu funktionieren. Laut dem deutschen Aktieninstitut sind im Corona-Krisenjahr 2020 fast drei Millionen Menschen neu in die Börse eingestiegen. Davon sind gut eine Million jünger als 20 Jahre alt.

Zunächst mal klingt es widersinnig, aber Simon Stepper, der junge App-Nutzer, sagt, dass er sich während der Lockdowns endlich mal mit seinem Geld zu beschäftigen konnte. Außerdem hatte er Lust, in der Zeit fallender Kurse auf richtig günstige Shoppingtour zu gehen. Ganz entspannt, am Smartphone.