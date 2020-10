Weltspartag: Nachhaltig Geld anlegen für Kinder

Grüne Anlage, nachhaltige Anlage, Zukunftsanlage – all diese Begriffe findet, wer so sparen möchte, dass die eigenen Kinder einem nicht irgendwann vorwerfen können, man habe mit seinem Geld ihren Planeten zerstört. Eine präzisere Definition für "nachhaltige Geldanlagen" gibt es bislang nicht. Das bedeutet auch, dass jede Anlage grün aussehen kann, es aber nicht wirklich ist. Und genau deshalb ist es schwierig, die passende Sparmethode für sich selbst zu finden.

Die gute Nachricht aber ist: Es gibt fast jedes Anlageprodukt – ob Aktie, ETF (börsengehandelter Indexfonds) oder Sparbuch – auch mit Nachhaltigkeitskriterien. Ziel einer nachhaltigen oder grünen Geldanlage ist es immer, Geld zu benutzen, um Ressourcen zu schonen und so die Zukunft etwas besser zu machen.

Die vier goldenen Fragen der grünen Geldanlage

Um die Suche nach der perfekten Geldanlage zu erleichtern, lohnt es sich, im Vorhin über vier wichtige Fragen nachzudenken. Die ersten drei muss sich jeder stellen, der sein Geld zum Sparen jemand anderem anvertrauen möchte:

1. Wofür soll das investierte Geld genutzt werden?

2. Wie schnell muss es verfügbar sein?

3. Welche Risiken können Sie eingehen? Welche Rendite hätten Sie gern?

4. Was ist für Sie nachhaltig?

Denn obwohl es noch keine rechtlich bindenden Richtlinien für nachhaltige Geldanlagen gibt, hat man sich in der Finanzwelt schon darauf geeinigt, dass vor allem drei Kriterien darüber entscheiden, ob eine Geldanlage im weitesten Sinne nachhaltig ist.

Entscheidend ist, ob mit dem Geld entweder umweltorientierte Projekte unterstützt oder sozial verantwortliche Ideen umgesetzt werden, oder ob das Geld an ein besonders nachhaltiges Unternehmen fließt. Diese Unterteilung bezeichnet man auch als "ESG-Kriterien": Environmental, Social, Governance.

Drei Ansätze zur Überprüfung der ESG-Kriterien

Ob eine Geldanlage die ESG-Kriterien erfüllt, lässt sich anhand von drei Ansätzen sagen. Mindestens einen davon muss sie verfolgen:

- Positiv-Ansatz: Die Geldanlage schließt Investitionen ein, die als nachhaltig gelten. Das bedeutet, mit dem Geld werden beispielsweise Bildung oder grüne Energien gefördert.

- Negativ-Ansatz: Die Geldanlage schließt Investitionen aus, die einem nachhaltigen Verständnis entgegenstehen. Das meint beispielsweise Unternehmen, die Kinderarbeit nicht verhindern oder in Atomkraft investieren.

- Best-in-Class-Ansatz: Eine Geldanlage die auch in Unternehmen investiert, die zwar nicht dezidiert nachhaltig sind, die aber innerhalb ihrer Branche den nachhaltigsten Ansatz haben. Das bedeutet, mit so einer Anlage können zwar auch Ölfirmen unterstützt werden, allerdings nur solche, die sich um Nachhaltigkeit bemühen. Der Ansatz soll ermöglichen, dass sich auch Unternehmen für Nachhaltigkeit einsetzen, die sich nicht von Anfang an darum bemüht haben.

Mit diesem Wissen im Gepäck beginnt die Suche nach der richtigen Geldanlage. Schnell geht so eine Entscheidung fast nie, aber wer hohe Ansprüche hat, sollte sich schon genau informieren. Es ist wichtig, nicht irgendjemandem sein Geld anzuvertrauen und vor allem, das Portfolio seiner Anlage gut zu kennen.

Diese drei Anlaufstellen gibt es

Eine Möglichkeit, das Richtige zu finden, ist der Fondsfinder der Stiftung Warentest. Den kann man gegen Zahlung entweder einmalig benutzen oder mit einem Abo dauerhaft darauf zugreifen. Mit einem Fragebogen und den richtigen Sucheinstellungen können Kunden aus über 20.000 getesteten Fonds eine Auswahl treffen. Aber auch hier bleibt es nicht aus, sich einzulesen und das Finanzprodukt genau zu verstehen.

Eine andere Anlaufstelle sind die Verbraucherzentralen. Neben vielen publizierten Büchern zum Thema hat die Verbraucherzentrale Bremen auch eine Informationswebsite zu nachhaltigen Geldanlagen aufgelegt. Hier finden sich viele Informationen rund um Art, Sinn und Risiken nachhaltiger Investitionen.

Wer wissen möchte, wie nachhaltig die eigene Bank ist und welche in Deutschland am nachhaltigsten bewertet wird, der kann sich unter https://www.fairfinanceguide.de/ informieren. Der Guide ist ein Projekt der Verbraucherzentralen zusammen mit dem Verein "Facing Finance".