Weltspartag: Lohnt sich das Sparschwein wieder?

Gespart wird schon seit Ewigkeiten, erklärt Heinz-Peter Arndt. Gemeinsam mit Birgit Wetjen hat er das Kinderbuch "Das kleine Buch vom Geld" geschrieben, das beim Carlsen-Verlag erschienen ist. "Die alten Römer haben das schon vor 2000 Jahren gemacht und ihr Geld in Holzkistchen verwahrt", sagt Arndt. Sparschweine gebe es in Europa seit vielen Jahrhunderten. "Und das Motiv vom Sparen kennen wir von dem Sprichwort: Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not."

Wohin mit dem Geld?

Die Generation der Eltern und Großeltern kennt es noch: Münzen und an Glückstagen auch Scheine wurden ins Sparschwein gesteckt und am Weltspartag zur Bank oder Sparkasse gebracht, wo das Geld gezählt und auf ein klassisches Sparbuch gebucht wurde. Einmal im Jahr wurden dann Zinsen gutgeschrieben. Und heute?

"Es gibt sie noch, die Sparbücher", sagt Ulrike Sosalla, stellvertretende Chefredakteurin bei "Finanztest". Die seien auch sinnvoll, wenn man Kindern etwas in die Hand geben wolle, für kleine Beträge, damit sie ein Verhältnis zum Geld entwickeln. "Dafür kann man ein Sparbuch noch nehmen, aber um ernsthaft Geld anzulegen, empfehlen wir sie nicht mehr."

Der Grund: zu wenig Zinsen. Aber es gibt Alternativen für all diejenigen, die über einen längeren Zeitraum sparen möchten.

Expertin rät zu Festgeld und ETF-Sparplan

Zunächst einmal gelte, so betont die Finanzexpertin, so früh wie möglich mit dem Sparen anzufangen, damit im Laufe der Jahre auch etwas zusammenkomme. Sie rät, einen Teil des Geldes in Festgeld anzulegen. Das bringe eine höhere Verzinsung als das Sparbuch. "Und wenn man Aktien nicht kritisch gegenübersteht, sollte man einen Teil in einen ETF-Sparplan investieren."

Deutlich mehr Zinsen als noch vor einem Jahr

Die Zinsen sind gestiegen und es kann interessant sein, sein Geld für ein paar Jahre fest anzulegen. Ulrike Sosalla erklärt:

Beim Festgeld nähern wir uns im Moment – die Zinsen steigen ja gerade – bei einer Laufzeit von fünf Jahren den drei Prozent. Das ist deutlich mehr als es noch vor einem Jahr gab. Allerdings muss man auch sagen, dass die Inflation derzeit deutlich höher ist. Aber wir hoffen ja alle, dass sie wieder runtergeht, so dass man mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren eigentlich vernünftig anlegen kann. Ulrike Sosalla, stellvertretende Chefredakteurin bei "Finanztest"

Angebote der Finanzinstitute vergleichen

Wer eine kürzere Laufzeit wählt, kann nach Ablauf eventuell sogar mit höheren Zinsen rechnen, bleibt der derzeitige Trend bestehen. Aber aufgepasst: Wer möglichst viel Zinsen haben möchte, muss die Angebote der Finanzinstitute vergleichen.

Wer seinen Kindern erklären möchte, was hinter den verschiedenen Sparformen steckt, kann wieder das anfangs erwähnte "Kleine Buch vom Geld" heranziehen. Im Unterschied zu den aktiv gemanagten Investmentfonds heißt es da, beziehen sich die ETFs auf einen Index. Für Kinder seien sie auch deswegen interessant, da keine Fachleute bezahlt werden müssten, die die Aktien für den Fonds aussuchen.

Fünf Punkte für den Umgang mit Geld

Aber das Thema Sparen geht für Autor Heinz-Peter Arndt noch weiter. Fünf Tipps hat er für den Umgang mit Geld zusammengefasst:

Punkt 1: Teile Dein Geld gut ein, das zweite ist: spare, wenn möglich. Wenn es zu Beispiel zum Geburtstag ein großes Geldgeschenk gibt, dann kann man die Hälfe direkt ausgeben und für die andere Hälfte sparen. Das dritte wäre: lass Dir Zeit beim Kaufen. Das kennen wir ja auch: man möchte etwas unbedingt haben und mit zwei, drei Tagen Abstand merkt man dann: so toll ist die Kette oder das Handy dann doch nicht und man verzichtet. Das vierte wäre: vergleiche die Preise. Und der fünfte Punkt, der ist uns besonders wichtig: Denk auch an die anderen. Denn nicht jeder Mensch hat ausreichend Geld, und deshalb ist es gut, ab und zu etwas vom eigenen Geld abzugeben. Sachbuchautor Heinz-Peter Arndt

Sparen also, nicht nur für den eigenen Konsum, sondern auch, um andere zu unterstützen.