Weltspartag: Darum bleiben die Deutschen dem Sparbuch treu

Seit 97 Jahren gibt es den Weltspartag. Schon Kinder verbanden mit dem Tag das klirrende Geräusch eines Sparschweins, das man schlachtet. Mit dem Kleingeld ging es dann zur nächstgelegenen Sparkasse zur Einzahlung. Und auch wenn viele Sparkassen neue Sparbücher gar nicht mehr ausgeben und Sparbücher wie Konten derzeit praktisch Nullzinsen abwerfen, sind diese beiden traditionellen Geldanlagen hierzulande immer noch sehr beliebt.

Unverzinste Konten bleiben sehr beliebt

Laut Meinungsforschungsinstitut YouGov hortet ein Drittel der Deutschen bis zu 5.000 Euro auf unverzinsten Konten. Und fast jeder zweite Sparer nutzt immer noch ein klassische Sparbuch. Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank analysiert: "Es ist die bequemste Form des Sparens, und andere Sparformen, also etwa die Aktienanlagen, wurden ja in Deutschland auch nie populär gemacht, weil man sie für die Altersvorsorge nicht brauchte."

Letzteres hat sich aber gehörig geändert. Die gesetzliche Rente reicht vorne und hinten nicht fürs Alter, und seit neuestem frisst auch die gestiegene Inflation die unverzinsten Sparvermögen langsam, aber sicher auf. Eine Studie der DZ Bank zeigt, dass nicht zuletzt durch die Inflation bei Einlagen, Rentenpapieren oder Versicherungen inzwischen ein negativer Realzins von durchschnittlich 2,3 Prozent zuschlägt: Rekord! Der Wertverlust bei privaten Geldvermögen in Deutschland beträgt damit insgesamt 116 Milliarden Euro.

Alternativen für Sparer

Was sollte ein Sparer tun, damit sein Geld nicht dahinschmilzt? "Klar ist, dass der deutsche Verbraucher Mut zum Risiko haben muss, um langfristig vielleicht doch Rendite zu erzielen", sagt Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale Hessen und meint damit, einen Teil des ersparten in Fonds oder Aktien anzulegen. Sie empfiehlt, sich eine passende Depot-Bank zu suchen und genau zu prüfen, wie hoch die Kosten für ein Depot bei Aktien oder Fonds sein werden.

Außerdem wichtig: nicht alles auf eine Karte setzen, sondern möglichst breit streuen. Sonst drohe bei Abstürzen oder Krisen ein Totalverlust.

Während der Pandemie investieren mehr Sparer auf den Kapitalmarkt

Viele Sparer in Deutschland haben den Gang an den Kapitalmarkt vor allem während der Corona Pandemie gemacht. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband zählt seit Januar 174.000 Depoteröffnungen. Angesichts der unsicheren Corona-Lage sparten die Bürger lieber und legten an, statt ihr Geld auszugeben, meint Sparkassenverbandschef Helmut Schleweis. Dazu komme, dass der Traum vom Eigenheim für viele Bürger weiter ein Traum bleibe: "Gründe hierfür sind hohe Grundstücks-, Baupreise, aber auch die hohen Erwerbsnebenkosten und nicht zuletzt eine viel zu hohe Grunderwerbsteuer."

Vielleicht erklärt auch das ein bisschen, wieso so viele Deutsche ihr Sparbuch oder Sparkonto nicht aufgeben wollen. Zwar gibt es da keine Zinsen, dafür ist das Geld schnell erreichbar.