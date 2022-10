Weltleitmesse für Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen

Die neuesten Techniken und Innovationen im Bereich Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik sowie bei Wärmepumpen sind ab Dienstag in der Nürnberger Messe zu sehen. Dort findet bis 13. Oktober die Chillventa statt, Weltleitmesse in diesem Bereich, die sich vor allem auch an Handwerker richtet, die Groß- und Industrieanlagen bauen und warten. Etwa 800 Aussteller präsentieren den Fachleuten neue Produkte und Lösungen sowie die aktuellen Trends in der Branche.

Nachhaltigkeit als Themenschwerpunkt

Auf vielen Aussteller-Ständen stehe das Thema Nachhaltigkeit im Fokus, so die Veranstalter. Weitere Schwerpunktthemen sind: Gesamtenergieeffizienz von Kälteanlagen, Kreislaufwirtschaft, die Luftqualität in Innenräumen, Indirekte Kühlung, Digitalisierung sowie IT-Sicherheit.

Jobbörse und Fachforen

Im Rahmenprogramm ergänzen neben einem Kongress erstmals eine Jobbörse und ein Fachforum zum Thema Digitalisierung im Handwerk die Messe. Zudem gibt es spezielle Fachforen zu Bereichen wie Lecksuche, Rückgewinnung von Kältemitteln und Neuheiten in dem Bereich, Kreislaufwirtschaft, und Transport von medizinischen Produkten.

Weltmeisterschaft und Bundesleistungswettbewerb

Im Rahmen der "Chillventa" zeigt zudem der Nachwuchs in zwei Berufswettbewerben sein Können. In Halle 3 wird die Weltmeisterschaft der Berufe – die WorldSkills Competition 2022 Special Edition – in der Disziplin Kälte- und Klimatechnik ausgetragen. Zudem findet der Bundesleistungswettbewerb des Bundesinnungsverbands des Deutschen Kälteanlagenbauer-Handwerks in Halle 9 statt.