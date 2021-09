Weltherztag: Lücken bei der Prävention

Checkliste: (Oft) Unerwähntes, das Herzpatienten wissen sollten

Egal, ob vor oder nach dem Infarkt, vor oder nach einer OP, vor, während oder nach einer Reha-Maßnahme: Betroffene müssen sich durch eine schier unübersichtliche Zahl von Informationen kämpfen. Auch durch die wachsende Bedeutung des Internets sind Fakten, Halbwahrheiten und Fehlinformationen bunt gemischt. Umso wichtiger sind seriöse Informationsfilter, die kennen sollte, wer an guter Vorsorge, kompetenter Behandlung oder qualifizierter Reha interessiert ist. Basierend auf eigenen Erfahrungen hier eine subjektive Auswahl. Motto: Unbedingt positiv denken – aber auf alles gefasst sein.

1. Qualifizierter Rat zum Einlesen - Ohne Fachchinesisch

Hier ist ganz klar die deutsche Herzstiftung zu empfehlen. Sie arbeitet interessenunabhängig und bemüht sich um auch für Laien verständliche und praxisorientierte Darstellung der wichtigen Einstiegs-Fragen. Rund um Herz-und Kreislaufgesundheit gibt es den kostenfreien Newsletter, der aktuelle Themen behandelt.

2. Was Naturmedizin zur Prävention beitragen kann

Wer Informationen zu Ernährung und Lebensstil sowie zu Alternativen zu Medikamenten mit Nebenwirkungen sucht, sollte sich auf die Suche nach Medizinern mit naturheilkundlichen Kenntnissen machen. Diese Experten haben auch Methoden und Präparate im Blick, die aus unterschiedlichen Gründen oft unerwähnt bleiben oder nicht empfohlen werden.

Im vorliegenden Fall wurden nach Rücksprache mit einer praktischen Ärztin und Naturmedizinerin Infusionen zur OP-Vorbereitung mit Vitaminen C und B verabreicht. Weil die vom Kardiologen verordneten Cholesterinsenker als unerwünschter Nebeneffekt die Bildung des den Herzmuskel schützenden Coenzym Q10 hemmen, wurde der Stoff vom Naturmediziner zusätzlich verordnet. Anderes Beispiel: Besonders zur Vorbeugung und Nachsorge entdecken Naturmediziner gerade die Potenziale von Strophanthin neu, ein fast vergessener Naturstoff zur Infarktbekämpfung, der bis in die 90er Jahre in manchem Arztkoffer zu finden war. Weil die Pharmaindustrie seither keine ausführlichen Doppel-Blindstudien mehr durchführt, ist der vergleichsweise preiswerte Naturstoff fast in Vergessenheit geraten.

Drei Beispiele, die jedoch eines gemeinsam haben: Naturmedizin kostet in der Regel, weil die Kassen dafür nicht zahlen.

3. Zusatzuntersuchungen, die man kennen sollte

Auch die sogenannte "Schulmedizin" bietet mittlerweile kostenpflichtige Untersuchungen, die weit über den kostenfreien, zweijährigen Regelcheck beim Hausarzt hinausgehen. Persönliches Beispiel des Autors: Obwohl meine Herzuntersuchung völlig unauffällig war und ich erst in einem Jahr hätte wiederkommen müssen, leistete ich mir für 200 Euro einen sogenannten Herz-Kalk-Scan. Und erst dadurch wurde meine lebensgefährliche Arteriosklerose entdeckt.

Leider ist dieses Verfahren ebenso wie ein Herz-CT bislang keine Kassenleistung, obwohl die Strahlenbelastung sehr gering ist, bedauert Prof. Thomas Meinertz von der deutschen Herzstiftung. Aber Herzgesundheit beginnt bereits in den Arterien. Deshalb bieten spezialisierte Kardiologen besonders gründliche Check-ups dieser Blutautobahnen an, die jedoch je nach Kasse kostenpflichtig sind. Ob sich solche Ausgaben wirklich lohnen, hängt von erblicher Vorbelastung und den üblichen Risikofaktoren ab.

4. Wenn es zur Operation kommt: Was, Wie und Wo ?

Neben der Frage "Stent, Bypass oder medikamentöse Behandlung" (siehe oben) stellt sich die Frage nach der guten Klinik und dem guten Operateur. Hier kann das Internet tatsächlich mit einem guten Tool für Arzt-und Kliniksuche helfen. Ein Indikator ist die Häufigkeit durchgeführter Eingriffe in Kliniken. Die Idee dahinter: Je mehr operiert wird, desto routinierteren Ablauf dürfen Patienten erwarten.

Die von der Bundesregierung empfohlene "weiße Liste" der Bertelsmann-Stiftung ermöglicht es bundesweit, Kliniken nach der Zahl ihrer Behandlungsfälle zu überprüfen: Im Internet, auf Knopfdruck und in Sekundenschnelle. Bei unseren Recherchen ergaben sich beispielsweise für das Klinikum München-Großhadern weit überdurchschnittliche Werte für die Zahl der Behandlungen, Patientensicherheit und Hygiene.

Ebenfalls zur guten Prävention gehört – falls möglich -vorausschauende OP-Planung, etwa beim rechtzeitigen Anlegen von Eigenblut-Konserven. Möglichst auch in strahlenarmen Jahren, also ohne vorherige andere Röntgenuntersuchungen, in Herz-OPs gehen. Denn komplikationslose Eingriffe sind seltener, als man sich wünscht. Erwarten Sie auf jeden Fall mehr Röntgenstrahlenbelastung, als gedacht.

5. Und wer hilft bei einem Leben nach der OP ?

Die weiße Liste hilft übrigens auch bei der Suche nach einer brauchbaren App zur Herz-Kreislauf-Überwachung im Alltag nach einer OP. Dann stellt sich auch die Frage nach der richtigen Reha-Maßnahme. Die deutsche Rentenversicherung hat die Therapiestandards für die Rehabilitation bei koronarer Herzkrankheit in einer 40-seitigen Broschüre zusammengefasst.

Jenseits solcher umfangreicher Leitlinien sind bei der Suche nach der richtigen Reha der behandelnde Arzt und die Klinik für viele die einzigen Ansprechpartner. Vor der OP könnte daher eine Vor-Ort-Recherche bei infrage kommenden Reha-Einrichtungen nützlich sein, z.B. durch Gespräche mit Patienten im Café der Einrichtung. Fragen Sie zum Beispiel nach dem Schlafkomfort der Krankenhaus-oder Reha-Betten. Oder gibt es etwa medizinische Hilfsmittel oder Kleidung, die Sie monatelang tragen müssen ? Nach einer Bypass-Operation etwa müssen Betroffene mit acht Wochen ständigen (!) Tragens eines Stabilisatorgurtes als Brustbeinstütze rechnen, zudem muss nachts zwingend auf dem Rücken geschlafen werden.

Und weil das Thema "Nachsorge" ebenso wichtig wie vielschichtig ist, werden Betroffenennetzwerke wie die Deutsche Patientenberatung wichtig. Alarmsignale erkennen, Tipps, was zu tun und zu unterlassen ist, Kontakte zu Selbsthilfegruppen - so wertvoll solche Netzwerke sind, so gefordert bleiben die Patienten selber. Denn jeder Einzelfall ist anders und die Zersplitterung im Gesundheitswesen ist groß. Die richtigen Informationen suchen, finden und zusammenzufügen ist für betroffene Patienten im deutschen Gesundheitssystem von heute nötiger denn je - oft schwierig, aber möglich.