Welthandel in Gefahr - Ist unser Wohlstand bedroht?

USA wollen Arbeitsplätze durch höhere Zölle schützen

Der US-Präsident will bestimmte Waren durch höhere Zölle verteuern und damit die Hersteller im eigenen Land vor ausländischer Konkurrenz schützen. Das soll Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten sichern. Weil sich aber die betroffenen Länder mit eigenen Zöllen dagegen wehren, führt ein solches Vorgehen leicht zu einem Handelskrieg, zu weniger Handel und damit zu weniger Wohlstand. Hauptgegner der USA ist China. Mit Zöllen auf Stahl und Aluminium wurden zwar Arbeitsplätze in der US-Stahlindustrie gesichert. Doch China wehrte sich mit Zöllen auf amerikanische Sojabohnen. Das macht den Farmern im Mittleren Westen der USA das Leben schwer. So verlieren beide Seiten unterm Strich mehr als sie gewinnen.

Die Kontrahenten im Handelskrieg: USA und China

Seit vielen Jahren verlagern US-Firmen Produktion nach China. Das war zunächst zum beiderseitigen Nutzen: Die Produkte für den US-Markt konnten in China wesentlich günstiger hergestellt werden. Die Konsumenten zwischen New York und San Francisco profitierten von den niedrigeren Preisen. Im Gegenzug bekam China Arbeitsplätze, Absatzmärkte für seine Güter und Wirtschaftswachstum. Doch auf der anderen Seite des Pazifiks, in den USA, gingen genau jene Arbeitsplätze verloren, die sich in China entwickelten. Auch der Warenkorb aus China änderte sich im Laufe der Jahre. Anfangs waren es einfache Produkte wie zum Beispiel Textilien und Spielwaren, die nach Amerika kamen. Inzwischen werden auch hochwertige Güter wie Computer und Smartphones in China hergestellt.