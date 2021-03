Warum Frauen seltener Unternehmen gründen

Wenn Katrin Bauer sehen will, ob alles läuft, geht sie in den Keller. In ihrem Büro in Gauting bei München in einer ruhigen Gegend direkt neben einem Blumenladen und einer Physiotherapie-Praxis. Hier unten entstehen kulinarische Kunstwerke. An langen Edelstahltischen stehen acht Arbeiterinnen mit Haarnetz, Mundschutz und konzentriertem Blick. Vorsichtig nehmen sie Erdbeeren in die Hand und tauchen sie in Schokolade.

Mit den klassischen Schokobeeren vom Jahrmarkt haben die Produkte von frailice allerdings wenig zu tun. Weiße Schokolade mit Erikablüten, Pistazien und Kokosflocken - oder Erdbeeren mit Cranberry-Crunch, Chilifäden und getrockneten Kirschen. Hier entstehen High End-Luxusschokobeeren.

Einfach machen – Gründen ohne Vorkenntnisse

Vor ein paar Jahren wollte die 27-Jährige ihrer Mutter etwas Besonderes zum Muttertag schenken. Immer Blumen fand sie langweilig und machte sich auf die Suche nach Schokoerdbeeren. Doch sie fand nichts, was sie zufriedenstellte. Also entschied sie sich, den Snack einfach selbst herzustellen. Sie habe keinerlei Ausbildung in diesem Bereich, gibt Bauer selbst zu. Sie sei keine Konditorin oder ähnliches und habe sich das nötige Wissen selbst angeeignet.

"Ich wusste, dass ich das machen wollte, das ist vielleicht auch Typsache. Aber für mich war klar, ich mache das jetzt." Katrin Bauer, Gründerin frailice

Abenteuer Gründung – statt sicherem Job

Genauso entschlossen war die 31-jährige Gloria Seibert. Sie hat mit Mitte 20 Temedica gegründet - und dafür einen sicheren Job in einer Unternehmensberatung aufgegeben. Das Start-up entwickelt Apps zu medizinischen Themen. Eine dieser Apps soll bei Rückenschmerzen helfen. Eine andere leitet Interessierte beim Beckenbodentraining an, um so Inkontinenz zu vermeiden. Eine weitere App versorgt Übergewichtige mit Tipps und eine unterstützt Patienten mit Lip- oder Lymphödem.

Heute hat das Münchner Unternehmen, das nur einen Steinwurf von Google entfernt sitzt, über 70 Mitarbeiter.

"Ich habe für mich unglaublich viel Tolles herausgenommen aus dem Unternehmerinnen-Dasein. Wenn ich diesen Weg nicht eingeschlagen hätte, würde mir unglaublich viel abgehen." Gloria Seibert, Gründern Temedica