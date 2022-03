Welches Auto hätten Sie gern?

Wie heißt es so schön: Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Das denken sich wohl auch Leser des Magazins "auto motor sport". Die Redakteure der Autozeitschrift haben sich vor ein paar Wochen die Mühe gemacht und die Betriebskosten verschiedener Modelle mit unterschiedlichen Antriebsformen verglichen, also Verbrenner, Plug-In-Hybride und reine Elektroautos. Allerdings unterstellten sie bei dem Vergleich Anfang Februar einen Spritpreis von rund 1,5 Euro je Liter, mittlerweile liegen die Preise deutlich über zwei Euro je Liter.

Der Test habe dennoch Gültigkeit, meint Redakteur der Zeitschrift Martin Ehrenfeuchter. Die hohen Spritpreisen würden die Tendenz nur verstärken: "Generell kann man sagen, dass reine Elektrofahrzeuge bei den Betriebskosten die Nase vorne haben. Im Bezug auf die Spritpreise vergrößert sich natürlich dieser Abstand." Auf Platz 2 lägen in der Regel die Plug-In-Hybride, die aber nur vor den Verbrennern landen würden, wenn sie viel Strecke rein elektrisch zurücklegen. Bei den Plug-In-Hybriden gehen die Redakteure davon aus, dass 40 Prozent der gefahrenen Kilometer mit dem Elektromotor zurückgelegt werden.

Umstieg auf E-Autos derzeit besonders empfohlen

Ansonsten wurden bei dem Vergleich Kosten für Versicherung, Werkstatt, Reifen und den Wertverlust bei einer Haltedauer von zwei Jahren berücksichtigt. Beim Strom unterstellten die Redakteure Kosten von 32,6 Cent je Kilowattstunde. Die werden vermutlich demnächst zwar auch steigen, aber selbst dann dürfte sich nichts am Ranking ändern, meint der Pressesprecher des Vergleichsportals Verivox, Lundquist Neubauer: "Wir haben uns verschiedene Modelle angeschaut und das durchgerechnet und festgestellt, dass E-Autos bis zu 59 Prozent günstiger tanken als herkömmliche Verbrenner." Wenn man eine durchschnittliche Fahrleistung von 15.000 km im Jahr annehme, dann beliefen sich die Stromkosten auf 1.055 Euro, während die Benzinkosten bei 2.541 € lägen. Die Kosten wären also mehr als doppelt so hoch. Insofern lohne es sich derzeit besonders, über ein Umstieg auf E-Autos nachzudenken.

Kosten hängen auch vom Modell ab

Die Frage, was nun günstiger ist, hängt aber auch vom jeweiligen Modell ab. Wie lange besitzen Fahrer das Auto, wie hoch ist ein möglicher Rabatt - und nicht zu vergessen: Wie viel gibt der Staat dazu? Also welche Antriebsform wird in welcher Form subventioniert.

In Berlin wird gerade darüber diskutiert, Autofahrer an der Zapfsäule zu entlasten. Dabei sollte die CO2 Steuer eigentlich einen Umstieg auf alternative Antriebe beschleunigen. Elektrofahrzeuge werden daher mit hohen Kaufprämien von bis zu 9.500 Euro und Steuervergünstigungen gefördert, die auch für Plug-In-Hybride, also Autos, die sowohl einen Verbrenner als auch einen Elektromotor haben, gelten.

Plug-In-Hybride könnten bald Auslaufmodelle werden

Plug-In-Hybride bezeichnet der Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer als Auslaufmodelle, da die Ampelkoalition angekündigt habe, dass die Prämien zumindest teilweise wegfallen. Ab 2023 könnte der Markt mit den Plug-In-Hybriden deshalb relativ schnell und stark zusammenbrechen: "Es wäre ein ähnliches Schicksal, das der Diesel heute hat", prognostiziert der Autoexperte. Der Diesel hatte hierzulande vor dem Abgasskandal einmal einen Anteil von rund 50 Prozent, seither hat sich dieser Wert aber mehr als halbiert, auf rund 20 Prozent. Aber auch die Zahl der Plug-In-Hybride nimmt bei den Neuzulassungen bereits wieder ab.

E-Autos bei Unfällen meist teurer

Es spricht also derzeit vieles für reine Elektroautos. Allerdings weist der Leiter der Sicherheitsforschung beim Allianz-Zentrum für Technik in Unterföhring Carsten Reinkemeyer darauf hin, dass es meist bei den Elektroautos teurer wird, wenn es mal kracht. Das läge an den hohen Preisen für Ersatzteile: "Wenn wir beispielsweise Batterieschäden haben, dann sind das die teuersten Ersatzteile, die wir am normalen Markt zur Zeit sehen." Manche Hersteller schreiben vor, dass die Batterien wegen eines ausgelösten Airbags getauscht werden müssen. Bei anderen kleineren Mängeln verhalte sich das Elektroauto aber nicht anders als ein konventionelles Auto.

Zudem werden Elektroautos kaum mehr gestohlen. Das könnte unter anderem auch daran liegen, dass die Ladeinfrastruktur vielerorts noch mangelhaft ist. Es fehlt an Ladesäulen und das wissen wohl auch potentielle Diebe. So beklagen die Hersteller der Autoindustrie schon seit längerem den schleppenden Ausbau der Ladeinfrastruktur auch hierzulande, in Nachbarländern sieht es häufig noch trüber aus. Außerdem funktionieren manche öffentliche Ladesäulen nicht, sind belegt, oder der Strom dort ist deutlich teurer. Das wiederum spricht für Verbrenner und Plug-In-Hybride. Doch deren Tage durften gezählt sein, schon allein wegen der zu erwartenden schärferen EU-Regeln.

Wie können Autofahrer ein E-Auto finanzieren?

Bei den Stromern gibt es große Veränderungen bezüglich der Reichweiten und der Preise. Kunden sollten sich wegen der schnellen Entwicklung überlegen, ob sie ein Elektroauto direkt kaufen oder leasen, meint Experte Dudenhöffer: "Oder man entscheidet sich für eine 3-Wege-Finanzierung, wo man nach zwei bis drei Jahren entscheiden kann, ob man das Auto übernimmt oder das Auto zurückgibt."

Eine weitere Möglichkeit ist das Autoabo. Wie bei einem Zeitungsabo wird über eine Laufzeit von ein paar Monaten ein Abovertrag abgeschlossen. Dafür bekommt man gegen einen monatlichen Fixbetrag ein Elektroauto vor die Tür gestellt. Der Vorteil: Man kann ohne viel Aufwand ausprobieren, ob man mit einem solchen Auto zurechtkommt mit den deutlich längeren Ladezeiten und mit der Reichweite der Akkus.

Reine E-Autos noch nicht für alle Fahrer geeignet

Nach wie vor gilt: Wer häufig auf längeren Strecken unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, zu Hause oder in der Arbeit aufzuladen, der ist mit einem Diesel oder vielleicht einem Plug-In-Hybrid recht gut bedient, bis sich die Ladeinfrastruktur deutlich verbessert hat. Das gilt auch für die, die gelegentlich mit einem schweren Anhänger unterwegs sind, mit einem Wohnwagen oder einem Boot.