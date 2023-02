Welche Zukunft haben Insekten als Lebensmittel?

Die Diskussion um Insekten als Lebensmittel hat zuletzt an Fahrt aufgenommen. Denn die Europäische Union hat zwei weitere Speise-Insektenarten zugelassen: die Hausgrille und die Larve des Getreideschimmelkäfers – auch bekannt als "Buffalowurm". Im Rahmen der europäischen Farm-to-Fork-Strategie sollen Insekten als neuartige Lebensmittel einen Beitrag leisten, hin zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Ernährung.

Denn Insekten gelten mit ihrem hohen Anteil an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen nicht nur als sehr gesund. Im Vergleich zu Fleisch sollen sie auch besonders umwelt- und klimaschonend sein. Der Welternährungsorganisation zufolge produzieren zum Beispiel Schweine pro Gewicht 10 bis 100 Mal mehr Treibhausgase als Mehlwürmer. Werden Insekten ab jetzt also regelmäßig auf unseren Tellern landen?

Markt für Speiseinsekten ist klein

Im Moment sind wir in Deutschland noch weit davon entfernt, dass Insekten eine wichtige Rolle in auf unserem Speiseplan spielen. Laut Wilhelm Thomas Fiege vom Branchenportal "insektenwirtschaft.de" geht der Trend sogar zurück. Vor der Corona-Pandemie hatten einige Supermärkte noch Produkte in ihrem Sortiment – einen Insektenburger, Nudeln mit Insektenmehl oder Insekten als Snacks.

Diese seien aber alle mindestens seit 2020 nicht mehr erhältlich, sagt Fiege. "Wer heute Insektenprodukte kaufen möchte, kauft sie online direkt bei den Herstellern, meist Start-Ups, oder bei spezialisierten Online-Shops." Und derzeit gibt es nur eine Handvoll kleinerer Farmen in Deutschland, in denen Speiseinsekten gezüchtet werden.

Fehlender Wettbewerb in der Branche

Das liegt auch daran, dass in der EU die rechtlichen Hürden hoch sind. "Wir haben in Europa ein sehr rigides Zulassungssystem", sagt Kai Purnhagen, Professor für Lebensmittelrecht an der Universität Bayreuth. Zum einen dauere es sehr lange, bis Zulassungen erteilt würden. Und dann gelten sie in den ersten fünf Jahren ausschließlich für die Unternehmen, die den Antrag gestellt – und dafür teure Studien eingereicht haben. "Damit schafft man ein Oligopol für große Konzerne."

Aber in der Speiseinsekten-Branche seien vor allem kleine Start-Ups aktiv. "Und die haben normalerweise nicht das Geld, um Forschung zu betreiben und einen Zulassungsantrag zu stellen", sagt Purnhagen. So bleibt Innovation auf der Strecke und es fehlt der Wettbewerb. Auch deshalb sind Speiseinsekten im Moment noch ziemlich teuer.