Welche Nachteile hätte eine dauerhafte Sommerzeit?

Schluss mit dem Uhr-Umstellen Ende Oktober und Ende März: Das wollen mehr als 80 Prozent der EU-Bürger, die in diesem Sommer an einer Online-Befragung der EU-Kommission teilnahmen. EU-weit stimmten bis Mitte August insgesamt 4,6 Millionen Bürger ab. Ein Rekord. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden votierte für eine dauerhafte Sommerzeit - und folglich dagegen, die Winterzeit beizubehalten.

Ewige Sommerzeit? Folgen im beruflichen Alltag

Doch ist die Umfrage repräsentativ? Fest steht: Diejenigen, die im beruflichen Alltag besonders früh aus den Federn müssen, beurteilen das Thema oft anders. So etwa LKW-Fahrer Markus Niedermeier aus dem Landkreis Passau. Er ist jeden Morgen mit dem Transporter unterwegs zur Baustelle. Sommerzeit im Winter? "Dann kommst um 7 auf die Baustelle, dann musst im Dunklen rein rangieren", sagt Niedermeier. Und er betont die Wichtigkeit, die das Tageslicht im Berufsalltag haben kann:

"Für die Leute, die jetzt im Freien arbeiten müssen, ist natürlich tausendmal besser, wenn man das Tageslicht ausnutzen kann. Künstliches Licht macht immer einen Schatten, wo man keinen braucht. Auf der Baustelle ist überall Baustahl, Eisen schauen raus und da soll man gut sehen können." Markus Niedermeier, LKW-Fahrer

Eine andere Option wäre, dass ein jedes EU-Land selbst entscheidet, ob es künftig dauerhaft die Sommer- oder eben die Winterzeit einführt. Besonders für Berufstätige in Grenzregionen, wie LKW-Fahrer Niedermeier, wäre das ein Problem. Jedenfalls dann, wenn das Nachbarland eine andere Variante wählt. "Das wäre nur kompliziert für jeden", sagt Niedermeier. Er sei weiterhin für die Zeitumstellung.

Betriebswirt: Thema dauerhafte Sommerzeit "eher suboptimal"

Betriebswirt Michael Wieden plädiert für die dritte Variante: die dauerhafte Winterzeit, die auch Normalzeit genannt wird. Wieden beschäftigt sich beruflich mit dem Zeitgefühl und der inneren Uhr des Menschen: Chronobiologie heißt der wissenschaftliche Fachausdruck dafür. Der Experte testet schon jetzt für den Umstieg auf ein Jahr, das komplett nach der Winterzeit ausgerichtet ist: "Meine Armbanduhr ist auf dauerhafte Normalzeit gestellt. Ich stelle die im März nicht um, sondern lass die so."

Die Winterzeit orientiert sich am Stand der Sonne

Für Chronobiologen wie Wieden ist es am natürlichsten, wenn sich die Uhrzeit am Zenit der Sonne orientiert, also wenn die Sonne um 12 Uhr Mittag am höchsten steht. Das trifft eher auf die Normalzeit zu als auf die Sommerzeit. Die EU solle die Zeitumstellung abschaffen, sich dabei aber nicht für die falsche Variante entscheiden, meint Wieden.

"Allein von dem was rauskommen kann, ist natürlich aus Sicht der Wissenschaft, der Gesundheit heraus, das Thema dauerhafte Sommerzeit eher suboptimal. Damit erreicht man genau das, was man nicht wollte. Man hat zwar dann das Thema Wechsel weg, aber wechselt dann in einen Bereich, der dann langfristig Probleme mit sich bringen wird." Michael Wieden, Betriebswirt, befasst sich mit dem Thema Chronobiologie

Wissenschaftler: Abschaffung der Winterzeit gesundheitsschädigend

Wissenschaftler warnen vor gesundheitlichen Folgen bei einer dauerhaften Umstellung auf die Sommerzeit. Unter ihnen Schlafforscher. Auch sie geben zu bedenken, dass vielmehr die Winterzeit dem eigentlichen Gang der Sonne und damit dem Biorhythmus entspräche. Folgen könnten somit auch für die Wirtschaft entstehen. Nach Schätzungen kostet der Schlafmangel die deutsche Volkswirtschaft schon jetzt jährlich mehr als 48 Milliarden Euro. Tendenz steigend.

Doch erst einmal bleibt abzuwarten, ob sich die dauerhafte Sommerzeit überhaupt EU-weit durchsetzen kann.