Ab Dienstag neue Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Bayern

Druck machen, um am Verhandlungstisch etwas durchsetzen zu können: Das ist der Plan der Gewerkschaften. Mehrere tausend Mitarbeiter sollen deshalb am Dienstag in Bayern auf die Straße ziehen. Die ganztägigen Warnstreiks finden in vielen Regionen statt. So auch an den Unikliniken in München, Erlangen, Regensburg und Würzburg, und das sogar für zwei Tage. Patienten müssen sich laut Gewerkschaft Verdi aber keine Sorgen machen. Sie sollen betreut werden, Notoperationen sollen auf jeden Fall stattfinden.

Gewerkschaften wollen sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr

Auf dem Streikplan stehen auch Autobahn- und Straßenmeistereien, Gerichte, Ministerien und Finanzbehörden. Die Bildungsgewerkschaft GEW beteiligt sich mit Warnstreiks an staatlichen Schulen und Universitäten. Dass es deshalb schulfrei gibt, damit rechnet die GEW nicht. Die meisten Lehrkräfte in Bayern sind verbeamtet und dürfen nicht streiken.

Am Donnerstag gehen die Tarifverhandlungen weiter

Die Tarifrunde soll aber auch ihnen zu Gute kommen. Die Gewerkschaften im DGB und die Tarifunion des Beamtenbundes wollen, dass die Länder per Gesetz das Ergebnis auf die Staatsdiener übertragen. Ihre Forderung: sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Zuviel, sagen die Länder. Was sie bieten, verraten sie vielleicht kommenden Donnerstag. Dann gehen die Verhandlungen in Potsdam weiter.