Weitere Warnstreiks im Öffentlichen Dienst geplant

Kommendes Wochenende treffen sich die Tarifparteien des Öffentlichen Dienstes bereits zum dritten Mal am Verhandlungstisch. Jetzt soll auch in Bayern noch einmal mit zahlreichen Aktionen Druck gemacht werden.

Eine Überweisung jeden Monat vom Freistaat Bayern: Rund 100.000 Tarifkräfte verlassen sich darauf, dass ihr Arbeitgeber pünktlich das Einkommen zahlt. Allerdings sind viele nicht mehr mit dem Betrag einverstanden, der angewiesen wird. Aus Protest werden sie wieder die Arbeit niederlegen. Den Auftakt der Streikwoche in Bayern setzen in Bayreuth unter anderem Mitarbeiter der Universität, dem Studentenwerk, der Schlösserverwaltung und des staatlichen Bauamtes. Ab Mitte der Woche gibt es Aktionen auch in anderen Städten bei Ämtern, Museen, Gerichten, Straßenmeistereien, Universitäten und auch Staatstheatern. Geplant sind Kundgebungen – coronakonform mit Abstand und Maske.

Auch Mitarbeiter der Unikliniken zum Warnstreik aufgerufen

Die Universitätskliniken werden ab Mittwoch teils zweitägig wieder betroffen sein. Es wurden Notdienstvereinbarungen unterschrieben – betont Norbert Flach, Vizechef bei Verdi in Bayern mit Blick auf die hohen Corona-Infektionszahlen und die überlasteten Intensivstationen in Bayern. Es gehöre zum Berufsethos der in Krankenhäusern beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie keinen schwerkranken Patienten im Stich ließen, so Flach. Für ihren Einsatz in der Pandemie hätten die Beschäftigten mindestens 300 Euro mehr im Monat verdient, so die Forderung der Gewerkschaften. Für alle anderen sollen es fünf Prozent mehr sein, mindestens aber 150 Euro.

Bisher keine Einigung in Sicht

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat die Forderungen der Arbeitnehmer am Verhandlungstisch angesichts der Kassenlage als viel zu hoch zurückgewiesen. Ein Angebot haben die Länder aber noch nicht platziert. Nächstes Wochenende könnte das in Potsdam getan werden. Am 27. und 28. November sollen dort die Verhandlungen fortgesetzt werden.