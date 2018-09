Weiterbildung: Große Unterschiede in Bayern

Warum erreichen Landsberg am Lech, Würzburg oder Pfaffenhofen an der Ilm Spitzenwerte, wenn es um das Thema Weiterbildung geht? Und warum bilden sich Arbeitnehmer in Schwabach, Kaufbeuren oder Dillingen vergleichsweise wenig fort?

Mitentscheidend ist die gute oder weniger gute Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Politik und Arbeitsverwaltung, sagen die Forscher. Genauso wichtig: Das Kursangebot sollte gut erkennbar und leicht abrufbar sein. Kompetente Anlaufstellen am Ort sind ein weiterer Erfolgsfaktor.

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und IHKs

Bayerns Kreise und kreisfreien Städte nutzen dabei ihr Potenzial höchst unterschiedlich. Neumarkt ist deswegen so fortbildungsstark, weil Unternehmen in der Oberpfalz und IHK sich hier gegenseitig unterstützen, meint Helmut Vogl von der IHK Regensburg.

Die unterdurchschnittlichen Ergebnisse in Lindau könnten mit der Geografie und Erreichbarkeit der Angebote zusammenhängen, sagt der Leiter der Volkshochschule in Lindau Horst Lischinski.

Nordbayern besonders weiterbildungsfreudig

Das bestätigt auch ein Blick auf die regionale Verteilung der Weiterbildungshäufigkeit im Freistaat. Der Norden ist tendenziell weiterbildungsfreudiger als Ostbayern. Dies kann auch an der schwierigeren Erreichbarkeit solcher Angebote in manchen dünner besiedelten Gebieten der Oberpfalz und Niederbayerns liegen.