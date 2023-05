Weißbier-Index: Konjunktur in Bayern stagniert

Seit dem vergangenen Herbst hat sich die bayerische Wirtschaft zwar stabilisiert. Doch es mangelt an Dynamik und ausreichend Impulsen. Den Unternehmen fehle die Zuversicht, dass sich ihre Lage in den kommenden Wochen und Monaten entscheidend verbessern könnte. Ein Aufschwung sei nicht in Sicht, so die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw in ihrer aktuellen Umfrage, dem sogenannten Weißbier-Index. Die Energiepreise seien etwa immer noch doppelt so hoch wie in der Vorkrisenzeit.

Zum Artikel: Hohe Inflation bremst den Konsum stark ein

Schleichende De-Industrialisierung

Unternehmen würden ihre Kapazitäten zwar noch nicht in großem Stil ins Ausland verlegen. Doch es sei eine schleichende De-Industrialisierung zu beobachten, so der Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Wolfram Hatz.

Denn viele Standorte in Europa und der Welt hätten nicht nur geringere Energiepreise, sondern auch niedrigere Arbeitskosten, geringere Steuerbelastung und weniger Bürokratie sowie schnellere Genehmigungsverfahren. Für den Standort Deutschland und Bayern fordert die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft deshalb deutliche Verbesserungen. Unter anderem einen Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde.

Zu wenige Fach- und Arbeitskräfte

Zu den strukturellen Problemen des Standorts Bayern gehört vor allem auch der Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Dieser habe sich weiter verschärft. Fast jeder zweite bayerische Industriebetrieb spüre deshalb bereits eine Beeinträchtigung seiner Produktion. Das sei ein Rekordwert.

Alle Potenziale müssten gehoben werden, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Vor allem auch durch mehr gezielte Zuwanderung aus dem Ausland. In Tirana, der Hauptstadt Albaniens, will die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft etwa einen kleinen Standort aufbauen, um Fachkräfte direkt vor Ort anwerben zu können. Es handle sich um ein Pilotprojekt, so vbw-Präsident Wolfram Hatz.

Ausblick 2023: Ähnliche Probleme wie 2022

Rückblickend hätten die Energieeinsparungen während des Winters und die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen zu einer Stabilisierung der Preise geführt. Energieintensive Branchen seien aber dennoch gezwungen gewesen, aus Kostengründen ihre Produktion zu drosseln. So habe in den bayerischen Gießereien die Produktion fast sieben Prozent niedriger als vor einem Jahr gelegen. Bei der Glas- und Keramikindustrie waren es minus zehn Prozent.

Noch stärker hatte es die Papierindustrie mit minus elf und die chemische Industrie mit sogar minus 15 Prozent getroffen. Auch 2023 werde die bayerische Wirtschaft von den gleichen Faktoren gebremst wie im vergangenen Jahr: Hohe Energiepreise, Inflation, Konsumzurückhaltung und steigende Zinsen. Wegen des Anstiegs der Zinsen sei zur Zeit vor allem in der Baubranche die Lage kritisch.