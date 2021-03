Winzer kommen insgesamt stabil durchs Corona-Jahr 2020

Die Winzer sind mit einem insgesamt stabilen Weinabsatz durchs Corona-Jahr 2020 gekommen. Einbußen bei Exporten, vor allem in die USA, wo es Strafzölle gab, konnten durch Zugewinne im Inland ausgeglichen werden.

Winzern in Franken fehlt der Tourismus

Der Frankenwein war vom Exporteinbruch kaum betroffen, weil sein Marktanteil hier gering ist. Im Inland entsprechen die Verkäufe aus Bayern in etwa der Rebfläche von sechs Prozent. Vielen Winzern auch in Franken fehlte die Direktvermarktung an Touristen, die wegen Corona ausblieben.

Supermärkte ersetzen Absatz in der Gastronomie

Weingüter entdeckten die Möglichkeit von Online-Verkostungen wie Weinproben auf YouTube. Ausfälle in der Gastronomie wurden durch mehr Weinhandel wettgemacht, vor allem in Supermärkten. Fachhandel und Onlinehandel verkaufen dagegen weniger als ein Zehntel des deutschen Weins.

Online-Handel legt leicht zu

Dessen Marktanteil hat bei den Verbrauchern gegenüber den Importen erneut zugelegt, bei leichten Preissteigerungen: 3,64 Euro geben die Kunden im Schnitt für einen Liter Wein aus. Das ergab die Auswertung der Ladenkassen. Die meisten Weintrinker gaben an, ihren Konsum in der Krise keineswegs einzuschränken.