Weihnachtsurlaub: Bayerns Gastgewerbe zwischen Hoffen und Bangen

Skifahren über die Weihnachtstage, Silvester in einer Ferienwohnung, Wellness in einem Hotel zum Jahreswechsel – all das kann anders als vor einem Jahr stattfinden. Die Frage ist jedoch, ob die Menschen wirklich in Urlaubslaune sind angesichts der Corona-Situation und der anhaltenden Beschränkungen. Hotels und Restaurants in Bayern hoffen zumindest auf viele Gäste. Zimmer sind auch in beliebten Urlaubsregionen noch frei.

Noch viele Zimmer frei in den Weihnachtsferien

Ob Bayerischer Wald, Fränkische Schweiz, Allgäu oder Chiemgau: kurzentschlossene Urlaubshungrige haben noch eine große Auswahl an Unterkünften. Waren vor der Coronapandemie zu Weihnachten und Silvester für gewöhnlich die Zimmer schon weit im Voraus ausgebucht, sei jetzt auf jeden Fall noch Luft, sagt Thomas Geppert, Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Insbesondere der Ausbruch der vierten Coronawelle und das Auftauchen der Virusvariante Omikron hatte die wieder aufgekommene Reiselust der Bürger und die Zuversicht in der Branche im Oktober jäh ausgebremst.

Hotels der oberen Kategorie seien momentan zwar relativ gut gebucht. Hotels mit einfacheren Zimmern und ohne Wellness-Angebot hätten dagegen noch viele freie Zimmer während der Weihnachtsferien. Grundsätzlich finde man aber in allen bayerischen Regionen noch eine den Wünschen entsprechende Unterkunft, meint Geppert.

Bayerns Skiregionen setzen auf entschärfte 2G-Regel

Für großes Aufatmen sorgt, dass die Bayerische Staatsregierung die Bestimmungen für die 48 Skigebiete im Freistaat noch gelockert hat. 2G reicht nun aus bei den Skifahrern, also ein Nachweis über eine vollständige Covid-Impfung oder eine Genesung. Zuvor war eine 2G plus-Regel vorgesehen, also noch mit einem zusätzlichen negativen Coronatest. Das bayerische Kabinett war aber umgeschwenkt, nachdem Österreich für die Skigebiete nur 2G vorgesehen hatte. Kinder unter 12 Jahren sind von einer Nachweispflicht ausgenommen, ebenso Schülerinnen und Schüler bei Vorlage eines Schülerausweises.

Viele Skibegeisterte bereits in Bolsterlang

Die Hörnerbahn in Bolsterlang läuft bereits. Obwohl in großen Gondeln nur 25 Prozent der möglichen Personenzahl mitgenommen werden dürfen, bei kleineren Gondeln und Sesselliften mit Hauben 75 Prozent und dazu jeder noch eine FFP2-Maske tragen muss, sind am vergangenen Wochenende bereits rund 2.000 Skibegeisterte aufs Bolsterlanger Horn. Laut Geschäftsführer Wilfried Tüchler sind die Menschen einfach nur glücklich, dass die Lifte wieder laufen.

Allgäuer Hoteliers erfreut über Kinder-Regelung

Beim Hotel „Allgäuer Berghof“ oberhalb von Gunzesried atmet man auf, dass Kinder ab 12 Jahren zu Weihnachten doch noch keinen Impfnachweis erbringen müssen, sondern erst ab dem 12. Januar 2022. Andernfalls hätte es für die Weihnachtsfeiertage, die absolute Hochsaison, wohl eine Stornierungs-Welle gegeben, ist Hoteldirektor Martin Sonnenmoser überzeugt. Mit kurzfristigen Buchungen von anderen Gästen wäre das seiner Ansicht nach nicht zu kompensieren gewesen. Das 4-Sterne-Hotel ist auf Familien spezialisiert und hat während dem letzten Lockdown knapp zehn Millionen Euro investiert beispielsweise in einen neuen großen Indoor-Spielplatz.

Weiter schwierige Lage bei Stadthotels

Schwer haben es weiterhin die Hotels in den größeren Städten. Städtereisen sind derzeit kaum gefragt. Dazu noch die vielen Absagen von Messen und Veranstaltungen, beklagt Thomas Geppert vom Dehoga Bayern. So trifft die Nürnberger Unterkünfte hart, dass der Christkindlesmarkt nicht stattfand. Immerhin gibt es einen Hoffnungsschimmer für Silvester. Feuerwerk ist zwar auch dieses Jahr verboten, aber immerhin gilt die Sperrstunde ab 22 Uhr für die Gastronomie in Bayern in der Nacht des Jahreswechsels nicht.

Hotel-Umsatz 2021: 42 Prozent unter Vorkrisenjahr

Das bayerische Gastgewerbe hat erneut ein hartes Jahr hinter sich. Von Januar bis November 2021 lag der Umsatz der gesamten bayerischen Beherbergungsbetriebe 42 Prozent unter dem Umsatz von 2019. Zwar sei der Sommer gut gelaufen, heißt es beim Dehoga Bayern, allerdings hätten die Hotels bis Juni wegen des Lockdowns gar keine Gäste empfangen dürfen.